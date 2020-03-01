Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека. Еще более 44,4 тыс. человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания. 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.