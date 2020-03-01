Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Яркий детский праздник в Kids Mall
Подарки Для настоящих мужчин
Дело Гавунаса
Мужской концерт для женщин
Легендарный БГ в Пскове!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 01.03.2020 10:250 Что изменится в российских законах с марта 2020 года 02.03.2020 07:200 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900 01.03.2020 22:201 В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей 01.03.2020 19:560 О Прощеном воскресенье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 01.03.2020 19:270 Дождь и мокрый снег прогнозируют завтра в Псковской области 01.03.2020 18:590 Владимир Путин подписал закон о маткапитале при рождении первенца
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:019 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 25.02.2020 12:3913 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 01.03.2020 13:572 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0212 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область 27.02.2020 12:4911 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900

02.03.2020 07:20|ПсковКомментариев: 0

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека. Еще более 44,4 тыс. человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания. 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1399 человек
02.03.2020, 07:540 Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ 02.03.2020, 07:200 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900 02.03.2020, 07:170 Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за аномально теплой зимы 02.03.2020, 07:100 Эксперты: Россияне стали меньше тратить в интернете
02.03.2020, 07:050 В стоимость кредита предлагается включить дополнительные услуги 02.03.2020, 07:001 Великий пост начинается 2 марта 01.03.2020, 22:201 В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей 01.03.2020, 21:561 Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма
01.03.2020, 21:321 Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы 01.03.2020, 21:200 В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к встрече весны 01.03.2020, 21:061 Митрополит Тихон попросил прощения у паствы в проповеди, обращенной к прихожанам Троицкого собора 01.03.2020, 21:030 Мадонна упала во время выступления на концерте и расплакалась
01.03.2020, 20:326 Интерактив: Грязь и вода повсюду! 01.03.2020, 19:560 О Прощеном воскресенье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 01.03.2020, 19:270 Дождь и мокрый снег прогнозируют завтра в Псковской области 01.03.2020, 18:590 Владимир Путин подписал закон о маткапитале при рождении первенца
01.03.2020, 18:571 В России появятся Города трудовой доблести 01.03.2020, 18:551 Президент одобрил отмену штрафа за показ нацистской символики при условии осуждения нацизма 01.03.2020, 18:530 Состоялось открытие Новоржевского краеведческого музея после длительного перерыва в работе 01.03.2020, 18:340 Путин подписал закон о бесплатном питании школьников
01.03.2020, 18:327 Интерактив: Грязный бизнес на памяти 6-й роты 01.03.2020, 17:590 Пассажиры «Яндекс.Такси» получили возможность увидеть свой рейтинг 01.03.2020, 17:300 В Москве состоялся учредительный съезд партии «Новые люди» 01.03.2020, 16:510 В Пскове будут судить обвиняемого в более пятидесяти наркопреступлений
01.03.2020, 16:382 Водитель из России протаранил ворота погранпункта и ворвался на территорию Эстонии 01.03.2020, 16:271 Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта 01.03.2020, 15:560 Псковичи сожгли Масленицу на набережной реки Великой. ВИДЕО и ФОТО 01.03.2020, 15:482 Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе
01.03.2020, 15:3113 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020, 15:190 Путин посетил в Пскове пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны и поговорил с юнармейцами 01.03.2020, 15:110 Президент РФ: Подвиги воинов, отстоявших страну в Великой Отечественной войне и в борьбе с терроризмом, не будут забыты 01.03.2020, 14:580 Владимиру Путину показали макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. ВИДЕО
01.03.2020, 14:510 Президенту вручили медаль, подготовленную Фондом памяти шестой роты 01.03.2020, 14:340 Еще 5 пилотов подали заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках 01.03.2020, 14:206 Великолучанин разделся до трусов, чтобы забраться на масленичный столб в Пскове 01.03.2020, 13:572 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе
01.03.2020, 13:381 Владимир Путин прибыл в Псков 01.03.2020, 13:290 Домработница знаменитого хоккеиста Павла Буре избила няню его детей 01.03.2020, 13:110 Фейсбук заблокировал информацию о литературном конкурсе, посвященном памяти 6-й роты 01.03.2020, 13:020 В Пскове покажут обновленный спектакль «Воины духа» о подвиге псковских десантников
01.03.2020, 12:530 Полиция разыскивает псковича, пропавшего осенью 2018 года 01.03.2020, 12:230 В Эстонии создана спецбригада для выезда на сообщения о коронавирусе 01.03.2020, 11:500 В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего три бутылки коньяка 01.03.2020, 11:464 На Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова совершена очередная атака
01.03.2020, 11:370 Сотни людей пришли к памятнику «Купол» почтить память погибших десантников 01.03.2020, 11:260 Ретро-автомобилям в РФ с 1 марта разрешили ездить на общих правах 01.03.2020, 11:180 1 марта отмечается Международный День гражданской обороны 01.03.2020, 11:081 Для борьбы с коронавирусом в России делается все необходимое, но он негативно влияет на мировую экономику - Путин
01.03.2020, 11:019 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020, 10:460 В Псковской области объявлен поэтический конкурс, посвященный памяти 6-й роты 01.03.2020, 10:380 Тройное ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 01.03.2020, 10:250 Что изменится в российских законах с марта 2020 года
01.03.2020, 10:030 У кафе «Березка» ночью сбили пешехода 01.03.2020, 09:450 Псковский губернатор опубликовал фотографии макета мемориала «Знамя Победы» 01.03.2020, 09:322 Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье 01.03.2020, 09:300 Улица Советская в Пскове закрыта для транспорта в связи с празднованием Масленицы
01.03.2020, 09:160 В Ватикане назвали «полным фейком» новость о коронавирусе у помощников Папы Римского 01.03.2020, 09:112 На набережной реки Великой сегодня сожгут чучело Масленицы 01.03.2020, 08:450 День памяти погибших 20 лет назад десантников 6-й роты отмечают в Псковской области 01.03.2020, 00:051 Правительство России одобрило расширение своих прав в сфере приватизации
29.02.2020, 23:400 Мемориальная доска десантнику 6-й роты будет открыта в Брянской области 29.02.2020, 23:070 Владимир Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 29.02.2020, 22:400 Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой 29.02.2020, 22:104 Первый ролик проекта «Тайны псковских храмов» появился в сети. ВИДЕО
29.02.2020, 21:520 «Гдовпроект» нарушил закон об отходах производства и потребления 29.02.2020, 21:363 Ватикан сообщил о заражении Папы Римского коронавирусом 29.02.2020, 21:241 Первая страна с бесплатным общественным транспортом появилась в мире 29.02.2020, 20:520 В первый день весны в Псковской области ожидается до 5 градусов тепла
29.02.2020, 20:130 В один из псковских торговых центров вызвали пожарных 29.02.2020, 20:020 В Великих Луках отпраздновали Масленицу 29.02.2020, 19:332 Листовки об опасности палов травы и детской шалости раздали жителям Новоржева 29.02.2020, 19:010 Группа программы «Круиз-контроль» проверила маршрут от Пскова до Великих Лук
29.02.2020, 18:490 Классный час «Шаг в бессмертие» состоялся в вечерней школе СИЗО-1 29.02.2020, 18:200 Печь блины с соблюдением правил пожарной безопасности советуют псковичам 29.02.2020, 17:530 Варианты снижения налогов на труд обсуждаются, заявил Михаил Мишустин 29.02.2020, 17:233 Работники мусоровозов жалуются на псковичей, выбрасывающих мебель у подъездов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.