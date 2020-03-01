Общество

Размер ежемесячных выплат увеличат для двух категорий пенсионеров

Переоценка трудового стажа коснется нескольких категорий российских пенсионеров в 2020 году, сообщает PRIMPRESS.

В ходе изменений в законодательстве произошло изменение оценки стажа, полученного работниками во времена Советского Союза. Теперь такой стаж ценится выше благодаря понятию валоризации.

Соответственно, под переоценку в 2020 году должны попасть все периоды советского стажа, в том числе и нестраховые. Так, коэффициент индексации пенсий в этом году составит до 1,066, а стоимость пенсионного балла увеличилась до 93 рублей.

Правом на перерасчет пенсий могут воспользоваться две категории пенсионеров. В первую очередь это те, кто только сейчас достиг пенсионного возраста по закону. Им необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и представить документы, подтверждающие советские периоды стажа.

Кроме того, пересмотреть размер пенсии могут и для нынешних пенсионеров. Для изменения ежемесячных выплат им также нужно будет найти документ, который подтвердит «выпавший» период работы или учебы в СССР, объяснила юрист Ирина Сивакова.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсии у работающих пенсионеров осуществляется по особым правилам, поскольку сами пожилые граждане находятся на особом счету, ведь пенсия им по-прежнему не индексируется. Впрочем, как и все пенсионеры, они имеют право на перерасчет на общих основаниях: есть иждивенец на содержании, заработал спецстаж (например, северный), подтвердились периоды для включения в стаж до 2002 года.