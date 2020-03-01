Общество

Более 1,5 тонн польских груш уничтожены на полигоне в Себеже

Более 1,5 тонн груш, запрещенных к ввозу в Россию, уничтожили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В одном из складcких помещений в Великих Луках сотрудники управления совместно с Псковской таможней и прокуратурой города выявили 1,54 тонны свежих груш, запрещенных к ввозу в Россию. По информации на упаковочных ящиках, страна происхождения фруктов – Польша.

Груши были изъяты и уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов городе Себеж в соответствии с законодательством РФ.