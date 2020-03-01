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Общество

Более 1,5 тонн польских груш уничтожены на полигоне в Себеже

02.03.2020 09:22|ПсковКомментариев: 0

Более 1,5 тонн груш, запрещенных к ввозу в Россию, уничтожили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В одном из складcких помещений в Великих Луках сотрудники управления совместно с Псковской таможней и прокуратурой города выявили 1,54 тонны свежих груш, запрещенных к ввозу в Россию. По информации на упаковочных ящиках, страна происхождения фруктов – Польша.

Груши были изъяты и уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов городе Себеж в соответствии с законодательством РФ.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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