Общество

Региональная Кадастровая палата осуществляет бесплатное выездное обслуживание для ветеранов ВОВ

Региональная Кадастровая палата совместно с управлением Росреестра по Псковской области продолжает осуществлять выездное обслуживание для предоставления государственных услуг Росреестра ветеранам.

«Хранить нашу общую память и поддерживать наших дорогих ветеранов - долг государства и каждого ее гражданина, - прокомментировал заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин. - Всестороннюю помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны оказываем и мы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Кадастровой палате, ветеран может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут все необходимые документы и по готовности вновь доставят их ветерану.

Выездное обслуживание включает спектр услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости, учёту изменений, а также услуги по государственному кадастровому учету и по государственной регистрации прав: на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

Ветеранам, инвалидам ВОВ и их представителям, действующим в отношении их объектов недвижимости, от их имени и имеющих соответствующую доверенность, эта услуга предоставляется безвозмездно.

Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно при личном визите в Кадастровую палату: г. Пскова, ул.Рабочая 11, каб. 104, также по телефону 8(8112) 649301(доб.2140) и 89212140220, в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru