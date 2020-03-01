Общество

Первая рабочая неделя марта завершится тремя выходными

Первая рабочая неделя марта завершится трехдневными выходными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В связи с празднованием Международного женского дня россиян в этом году ждут три выходных дня - с 7 по 9 марта. 8 марта выпало на воскресенье, поэтому нерабочий день переносится на понедельник, 9 марта.

Пятница, 6 марта, предпраздничным днем не является, и не будет сокращенным рабочим днем.

Следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, а также в июне - с 12 по 14 июня.