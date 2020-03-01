Общество

Уроженец Мурманской области осужден за причинение Пскову ущерба на 666 тысяч рублей

В Пскове 42-летний уроженец Мурманской области привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

В суде установлено, что в период с 2016 года по конец 2017-го мужчина, имея законное право аренды на два земельных участка, расположенных в черте города Пскова, для приобретения права собственности на них, предпринял меры к постановке на кадастровый учет, а в последующем к оформлению права собственности на жилые дома, фактически отсутствующие на этих участках.

«Преследуя корыстные цели, введя в заблуждение сотрудников Управления Росреестра по Псковской области и зарегистрировав право собственности на несуществующие объекты недвижимости, подсудимый обратился в Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям с заявлением о предоставлении арендуемых земельных участков в собственность», - рассказали в надзорном ведомстве.

Сотрудник указанного комитета, введенный в заблуждение сведениями о наличии объектов недвижимости, находящихся в собственности злоумышленника, заключил договоры о продаже земельных участков, расчет стоимости которых производился в соответствии с положениями с областным законом, в размере 3% от кадастровой стоимости.

В результате муниципальному образованию «Город Псков» причинен материальный ущерб в крупном размере - на сумму 666 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Исковые требования представителем потерпевшего не заявлены в виду добровольного возмещения подсудимым имущественного ущерба, земельные участки вновь перешли в собственность муниципалитета.