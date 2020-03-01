Гдовские сотрудники МЧС провели занятие об опасности выхода на лед со школьниками

Сотрудники инспекторского участка №1 г. Гдов (межрайонный) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области провели занятие со школьниками Гдовской средней школы.
Государственный инспектор по маломерным судам Александр Дубченко и Наталья Голова проинформировали учащихся о запрете выхода на лед Гдовского озера.
«Зима на этот раз не похожа на саму себя, но ещё может ударить мороз, — рассказывал Александр Дубченко. - Помните, что покров на реках и озере будет очень тонким, и выходить на него нельзя ни в коем случае».
Александр Дубченко отметил, что опытные рыбаки всегда имеют при себе специальные приспособления, которые могут помочь в критической ситуации. Выручить может, например, палка с петлей. Если товарищ провалился под лед, такая петля, за которую можно схватиться, спасет ему жизнь.
Он обозначил,что выбираться из полыньи следует в ту сторону, откуда вы пришли. Положите локти на лед, прежде обломав тот, который хрустит под руками, постепенно вытащите ноги, ползком или перекатываясь выбирайтесь на крепкую поверхность. Если рискнули идти в одиночку, не стесняйтесь звать на помощь.
«Есть еще одно простое устройство, которое может спасти жизнь на льду. Два острых гвоздя или шила с рукоятками, соединенные шнуром по длине ваших рук. Постепенно втыкая острые поверхности в крепкий лед, вы постепенно окажетесь на поверхности, выдерживающей вес вашего тела. Но это, конечно, относится в первую очередь к взрослым, ответственным людям», - подчеркнул Дубченко.
Государственный инспектор по маломерным судам рассказал, что детям выходить на водоем, как бы крепок не казался лед, вообще не рекомендуется.
«Если другого пути нет, попросите взрослого перевести на другой берег. Надо знать, что толстый лед всегда имеет синеватый оттенок. Всегда держите при себе средство связи. Если случилась беда и вам удалось вытащить пострадавшего из полыньи, его, если есть возможность, необходимо переодеть в сухое. Можно снять старую одежду, выжать досуха и надеть снова. Ни в коем случае нельзя применять считающиеся народными средства - алкоголь и растирание снегом. Лучше всего напоить человека горячим чаем или кофе», - рассказал школьникам инспектор.
Александр Дубченко провел показательные занятия, выбрав добровольцев из класса. Полезным оказался и видеоурок, где свои навыки поведения на льду и спасения пострадавших показали опытные спасатели.
Наталья Голова рассказала, как сама была свидетелем развлечения мальчишки лет 10, которого очень забавлял хруст льда под ногами около Мельничного моста.
«Едва успели предотвратить беду. Там ледовый покров никогда не бывает достаточно крепок, и выходить на него опасно даже взрослым», - пояснила она.