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Общество

Гдовские сотрудники МЧС провели занятие об опасности выхода на лед со школьниками

02.03.2020 10:07|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники инспекторского участка №1 г. Гдов (межрайонный) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области провели занятие со школьниками Гдовской средней школы.

Государственный инспектор по маломер­ным судам Александр Дубченко и Наталья Голова проинформировали учащихся о запрете выхода на лед Гдовского озера.

«Зима на этот раз не похожа на саму себя, но ещё может ударить мороз, — рассказывал Александр Дубченко. - Помните, что покров на реках и озере будет очень тонким, и выходить на него нельзя ни в коем случае».

Александр Дубченко отметил, что опытные рыбаки всегда имеют при себе специальные приспособле­ния, которые могут помочь в крити­ческой ситуации. Выручить может, например, палка с петлей. Если товарищ провалился под лед, такая петля, за которую можно схватиться, спасет ему жизнь.

Он обозначил,что выбираться из полыньи следует в ту сторону, откуда вы пришли. Поло­жите локти на лед, прежде обломав тот, который хрустит под руками, пос­тепенно вытащите ноги, ползком или перекатываясь выбирайтесь на креп­кую поверхность. Если рискнули идти в одиночку, не стесняйтесь звать на помощь.

«Есть еще одно простое устройство, которое может спасти жизнь на льду. Два острых гвоздя или шила с рукоятками, соединенные шнуром по длине ваших рук. Постепенно вты­кая острые поверхности в крепкий лед, вы постепенно окажетесь на поверхности, выдерживающей вес вашего тела. Но это, конечно, отно­сится в первую очередь к взрослым, ответственным людям», - подчеркнул Дубченко.

Государственный инспектор по маломер­ным судам рассказал, что детям выходить на водоем, как бы крепок не казался лед, вообще не рекомендуется.

«Если другого пути нет, попросите взрослого перевести на другой берег. Надо знать, что тол­стый лед всегда имеет синеватый оттенок. Всегда держите при себе средство связи. Если случилась беда и вам удалось вытащить пострадав­шего из полыньи, его, если есть воз­можность, необходимо переодеть в сухое. Можно снять старую одежду, выжать досуха и надеть снова. Ни в коем случае нельзя применять считающиеся народными средс­тва - алкоголь и растирание снегом. Лучше всего напоить человека горя­чим чаем или кофе», - рассказал школьникам инспектор.

Александр Дубченко провел пока­зательные занятия, выбрав добро­вольцев из класса. Полезным оказался и видеоурок, где свои навыки поведения на льду и спасения пострадавших показали опытные спасатели.

Наталья Голова рассказала, как сама была свидетелем развлечения мальчишки лет 10, которого очень забавлял хруст льда под ногами около Мельничного моста.

«Едва успели предотвратить беду. Там ледовый покров никогда не бывает достаточно крепок, и выходить на него опасно даже взрослым», - пояснила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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