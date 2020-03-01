Общество

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику, пишут «Известия».

Речь идет о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

По словам Мишустина, нужно предусмотреть все меры, чтобы обеспечить их влияние, и выполнить стоящие перед правительством задачи, которые были сформулированы президентом в послании Федеральному собранию.

Он добавил, что бюджет прежде всего будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей, строительства детских садов и школ, больниц и поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.

«Уроки разработки всех необходимых для этого документов довольно жесткие», - приводит его слова ТАСС. По словам главы кабмина, график их подготовки был утвержден 1 марта. Предстоит определиться с основными показателями будущего бюджета. «Нам нужно быстро, уже 18 марта, министерство финансов должно направить свои действия на проекты», - сказал премьер.