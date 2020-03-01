Общество

Авторы фильмов о Листьеве призывают возобновить расследование его убийства

Журналисты Алексей Пивоваров, Ксения Собчак и Родион Чепель, выпустившие фильмы об убийстве Влада Листьева, произошедшего 25 лет назад, просят Следственный комитет и Генпрокуратуру возобновить расследование этого преступления, пишет «Интерфакс».

«Мы, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель - журналисты, независимо друг от друга выпустившие фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста», - говорится в открытом обращении, текст которого размещен в фейсбуке Чепеля.

По словам журналистов, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, но "у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд".

Как отмечают авторы обращения, глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генпрокуратуры, давшие развернутые интервью журналистам, «неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления», что подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми им удалось ознакомиться.

«Мы журналисты и не имеем права выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц. Но мы уверены, что это обязаны наконец сделать компетентные органы и суд. Те, кто причастен к совершению этого убийства, должны понести наказание. Мы уверены, что завершение такого резонансного дела будет важным достижением на пути укрепления правопорядка в нашей стране», - говорится в обращении.

Три года назад, 1 марта 2017 года, в пресс-службе Следственного комитета РФ «Интерфаксу» сообщили, что оперативные мероприятия по уголовному делу об убийстве Листьева продолжаются, хотя расследование приостановлено. «Процессуально расследование приостановлено, но оперативные мероприятия по этому делу продолжаются», - сказали тогда в СКР.

Листьев был создателем и ведущим ряда популярных телепередач «Взгляд», «Поле чудес», «Час пик», «Тема», «Угадай мелодию». В 1995 году Листьев стал гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года он был убит подъезде своего дома в Москве.

По уголовному делу об убийстве Листьева проверялись различные версии, выяснялся образ жизни погибшего, его окружение, обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Была собрана информация о высказываниях и действиях угрожающего характера как против Листьева, так со стороны журналиста в отношении других лиц, сведения о предпринимательской деятельности и проектах журналиста, его участии в создании ряда коммерческих предприятий. По сообщениям Следственного комитета РФ, направлялись запросы и поручения, в том числе, в зарубежные компетентные органы, исследовались взаимные обязательства Листьева и фирм, учредителем которых он являлся. Проверялась версия и о том, что убийство связано с деятельностью журналиста в должности гендиректора ОРТ.

После 11-летнего расследования установить конкретных лиц, совершивших преступление, не представилось возможным, в связи с этим 3 апреля 2006 года Генпрокуратурой предварительное следствие по уголовному было приостановлено на основании статьи 208 УПК РФ.