Общество

Более 2,5 тысяч псковских работодателей представили сведения для электронных трудовых книжек

Более 2,5 тысяч работодателей Псковской области в феврале представили первые сведения для электронных трудовых книжек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Подведены итоги первой отчетной кампании работодателей по представлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности за январь 2020 года.

«Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности. Для компаний, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию Кабинета страхователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со штатом менее 25 человек», - рассказали в Отделении ПФР.

Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона страхователей направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти пяти миллионов работников. В Псковской области сведения кадрового учета в ПФР представили 2 тысячи 547 страхователей на 16 тысяч 942 работников.

Работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или же работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

В Отделении ПФР добавили, что до 30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходимо под подпись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

На сегодняшний день 4 тысячи 552 работника сделали такой выбор. Из них 3 тысячи 964 человека оставили бумажный носитель, 588 человек выбрали электронный вид трудовой книжки.