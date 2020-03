Общество

Где ищут работу женщины в Псковской области?

В России с 2013 года в текстах вакансий официально запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям, включая пол, возраст, семейное положение и иные нюансы, никак не связанные с профессиональными или деловыми качествами кандидатов. Однако, судя по данным опроса Службы исследований HeadHunter, 96% работодателей все-таки делали выбор в пользу кандидатов определенного пола. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, в каких сферах открыто наибольшее количество резюме женщин в Псковской области, на какой уровень зарплат они рассчитывают и какие ключевые качества считают своими сильными сторонами.

Больше всего соискательниц женского пола насчитывается в сфере бухгалтерии (на 94% «женских» резюме приходится 6% «мужских»), в салонах красоты (85%), в профессиональных областях управления персоналом (82%), науки и образования (82%), домашнего персонала (78%), среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари и т.д. (77%). В медицине и фармацевтике, банковском секторе, сфере продаж, гостинично-ресторанном бизнесе в Псковской области тоже преобладают женщины. Относительный гендерный баланс соблюдается в сферах страхования, закупок, искусства, развлечений и массмедиа, в которых соотношение резюме мужчин и женщин, примерно, равно. Во всех остальных профессиональных областях, включая высший менеджмент, производство, строительство, транспорт и остальных превалируют кандидаты-мужчины.

Распределение резюме на hh.ru в январе-феврале 2020 года на hh.ru по гендеру в Псковской области:

Профобласти % «женских» резюме % «мужских» резюме Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 94% 6% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 85% 15% Управление персоналом, тренинги 82% 18% Наука, образование 82% 18% Домашний персонал 78% 22% Административный персонал 77% 23% Медицина, фармацевтика 75% 25% Банки, инвестиции, лизинг 72% 28% Продажи 71% 29% Туризм, гостиницы, рестораны 69% 31% Государственная служба, некоммерческие организации 68% 32% Маркетинг, реклама, PR 68% 32% Консультирование 65% 35% Юристы 65% 35% Страхование 62% 38% Начало карьеры, студенты 62% 38% Искусство, развлечения, масс-медиа 58% 42% Закупки 48% 52% Высший менеджмент 30% 70% Производство 27% 73% Транспорт, логистика 24% 76% Информационные технологии, интернет, телеком 23% 77% Строительство, недвижимость 22% 78% Рабочий персонал 17% 83% Безопасность 13% 87% Инсталляция и сервис 8% 92% Автомобильный бизнес 5% 95% Добыча сырья 0% 100%

Интересно, что уровень ожидаемых заработных плат в резюме женщин куда ближе к реалиям рынка труда в Псковской области, чем у мужчин. В среднем у соискательниц прекрасного пола финансовые ожидания на 22% ниже, чем у работников-мужчин. Среди банковских служащих (40 000 рублей в резюме мужчин vs. 25 000 рублей у женщин), IT-специалистов (40 000 рублей vs. 25 000 рублей), кандидатов из сферы продаж (25 000 рублей vs. 39 500 рублей) этот разрыв еще больше. В меньшей степени различны зарплатные ожидания кандидатов обоих полов из сфер рабочего персонала (в среднем 20 000 рублей) и транспорта, логистики (30 000 рублей). Стаж работы 10% соискательниц из Псковской области, открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 15 лет. При этом каждая пятая потенциальная работница не имеет профессионального опыта вовсе. К числу ключевых навыков, указанных в резюме женщин в нашем регионе, относятся: владение ПК, работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки, деловая переписка, ведение переговоров, деловое общение, управление персоналом, работа с большим объемом информации, владение программой «1С: Предприятие 8».