Где ищут работу женщины в Псковской области?

В России с 2013 года в текстах вакансий официально запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям, включая пол, возраст, семейное положение и иные нюансы, никак не связанные с профессиональными или деловыми качествами кандидатов. Однако, судя по данным опроса Службы исследований HeadHunter, 96% работодателей все-таки делали выбор в пользу кандидатов определенного пола. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, в каких сферах открыто наибольшее количество резюме женщин в Псковской области, на какой уровень зарплат они рассчитывают и какие ключевые качества считают своими сильными сторонами.
Больше всего соискательниц женского пола насчитывается в сфере бухгалтерии (на 94% «женских» резюме приходится 6% «мужских»), в салонах красоты (85%), в профессиональных областях управления персоналом (82%), науки и образования (82%), домашнего персонала (78%), среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари и т.д. (77%). В медицине и фармацевтике, банковском секторе, сфере продаж, гостинично-ресторанном бизнесе в Псковской области тоже преобладают женщины. Относительный гендерный баланс соблюдается в сферах страхования, закупок, искусства, развлечений и массмедиа, в которых соотношение резюме мужчин и женщин, примерно, равно. Во всех остальных профессиональных областях, включая высший менеджмент, производство, строительство, транспорт и остальных превалируют кандидаты-мужчины.
Распределение резюме на hh.ru в январе-феврале 2020 года на hh.ru по гендеру в Псковской области:
|
Профобласти
|
% «женских» резюме
|
% «мужских» резюме
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
94%
|
6%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
85%
|
15%
|
Управление персоналом, тренинги
|
82%
|
18%
|
Наука, образование
|
82%
|
18%
|
Домашний персонал
|
78%
|
22%
|
Административный персонал
|
77%
|
23%
|
Медицина, фармацевтика
|
75%
|
25%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
72%
|
28%
|
Продажи
|
71%
|
29%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
69%
|
31%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
68%
|
32%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
68%
|
32%
|
Консультирование
|
65%
|
35%
|
Юристы
|
65%
|
35%
|
Страхование
|
62%
|
38%
|
Начало карьеры, студенты
|
62%
|
38%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
58%
|
42%
|
Закупки
|
48%
|
52%
|
Высший менеджмент
|
30%
|
70%
|
Производство
|
27%
|
73%
|
Транспорт, логистика
|
24%
|
76%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
23%
|
77%
|
Строительство, недвижимость
|
22%
|
78%
|
Рабочий персонал
|
17%
|
83%
|
Безопасность
|
13%
|
87%
|
Инсталляция и сервис
|
8%
|
92%
|
Автомобильный бизнес
|
5%
|
95%
|
Добыча сырья
|
0%
|
100%
Интересно, что уровень ожидаемых заработных плат в резюме женщин куда ближе к реалиям рынка труда в Псковской области, чем у мужчин. В среднем у соискательниц прекрасного пола финансовые ожидания на 22% ниже, чем у работников-мужчин. Среди банковских служащих (40 000 рублей в резюме мужчин vs. 25 000 рублей у женщин), IT-специалистов (40 000 рублей vs. 25 000 рублей), кандидатов из сферы продаж (25 000 рублей vs. 39 500 рублей) этот разрыв еще больше. В меньшей степени различны зарплатные ожидания кандидатов обоих полов из сфер рабочего персонала (в среднем 20 000 рублей) и транспорта, логистики (30 000 рублей). Стаж работы 10% соискательниц из Псковской области, открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 15 лет. При этом каждая пятая потенциальная работница не имеет профессионального опыта вовсе. К числу ключевых навыков, указанных в резюме женщин в нашем регионе, относятся: владение ПК, работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки, деловая переписка, ведение переговоров, деловое общение, управление персоналом, работа с большим объемом информации, владение программой «1С: Предприятие 8».