Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию «социальная группа». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, составленный в ПЦ «Мемориал» при участии «ОВД-Инфо» и комитета «Гражданское содействие».

Минюст опубликовал проект нового кодекса 30 января 2020 года, но принимал комментарии к нему по 27 февраля. Объем документа превысил 800 страниц. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова заявила, что давать на изучение и анализ такого объема текста 20 рабочих дней - это «профанация» общественного обсуждения.

В частности, правозащитники предложили отменить административное наказание за оказание секс-услуг. Как рассказала изданию директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова, существование этой статьи в КоАП способствует коррупции, а отношение к проституции как к правонарушению сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу, поскольку они числятся в особом списке МВД. «Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты. Более того, это влияет и на их детей - после проверки родственников их часто не берут в высшие учебные заведения или на службу», - сказала она.

Юристы «Мемориала» также предложили исключить формулировку «социальная группа» из статьи о «возбуждении ненависти либо вражды» из-за пола, расы или национальности. Правозащитники указали, что понятие «социальной группы» не определено, поэтому россиян могут привлекать за возбуждение ненависти к социальной группе полицейских или представителей власти, но не к ЛГБТ.

«Согласно комментарию Верховного суда, "представители власти" не образуют уязвимую группу, однако сейчас мы видим очевидное злоупотребление этой статьей со стороны правоохранительных органов», - прокомментировал глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он отметил, что статью применяют крайне выборочно.

Комитет «Гражданское содействие» предложил исключить из КоАП административное выдворение мигрантов, которое в кодексе обозначено как «дополнительное наказание», на практике часто превращается в основное. Руководитель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина считает, что это слишком серьезная мера, которую сегодня применяют без учета тяжести нарушений и общественной опасности. Правозащитники предложили четко сформулировать критерии для принятия решения о выдворении.

Также Минюсту предложили отменить ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, поскольку это усиливает стигматизацию ЛГБТ и поощряет гомофобию. Как объяснила создатель группы поддержки ЛГБТ-подростков «Дети 404» Елена Климова, суды могут счесть пропагандой «буквально все что угодно». По ее словам, сейчас ЛГБТ-подростки в России страдают от неприятия себя и внутренней гомофобии, это приводит к попыткам самоубийств или беспорядочным связям, а запрет пропаганды мешает психологам или учителям им помочь.

Также правозащитники предложили исключить ответственность за распространение информации о наркотиках «без цели склонения к употреблению». Это позволит исключить преследование, к примеру, продавца из киоска, в ассортименте которого оказались трусы с принтом конопляного листочка, или исключить цензуру в СМИ, которые пишут о заместительной терапии.