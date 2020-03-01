Общество

Дмитрий Шахов направил в областное Собрание депутатов предложения по совершенствованию ряда законов

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов направил в Псковское областное Собрание депутатов свои предложения по изменению и дополнению закона Псковской области «О ветеранах труда Псковской области» и федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ от 15.12.2001. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Как следует из его обращения председателю областного Собрания Александру Котову, регулярно в докладах уполномоченного по правам человека в Псковской области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Псковской области» за предыдущие годы было отмечено, что ряд жалоб граждан связан социальным обеспечением по возрасту и изменениями пенсионного законодательства.

В письме региональный омбудсмен акцентирует внимание депутатов областного Собрания, что закон Псковской области «О ветеранах труда Псковской области» принят для обеспечения общественного признания и поощрения граждан за особый вклад в социально-экономическое, культурное развитие, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, иные заслуги в виде присвоения почетного звания.

«Статус ветерана – установлен государством с учетом продолжительного добросовестного труда в целях обеспечения почета и уважения в обществе. Ветераны труда являются гордостью нашей страны. Жизненный путь именно таких людей мы представляем молодому поколению, как образец правильного отношения к труду, нашему обществу и государству. Человек должен с гордостью носить это звание, быть уверенным, что находится в одном ряду с достойными гражданами нашей страны», - отмечает Дмитрий Шахов.

В тоже время, правовая регламентация указанных правоотношений содержит существенный пробел, позволяющий претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также лицам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет, в который, включается период трудовой деятельности во время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, что не соответствует целям данного закона. В связи с изложенным псковский омбудсмен, учитывая, в том числе сложившуюся практику в СЗФО, предлагает областному Собранию депутатов внести соответствующие изменения в областной закон.

Необходимость усовершенствовать нормы федерального закона, по мнению уполномоченного по правам человека, необходимо в целях дополнительной защиты прав работников на пенсионное обеспечение. Так, законопроектом предлагается установить обязанность работодателя по аналогии с заработной платой, ежемесячно информировать работника о суммах страховых взносов, выплаченных в Пенсионный фонд РФ. Поскольку обращение граждан за назначение пенсии происходит спустя несколько десятков лет, то в практике возникают ситуации, когда работодатели-страхователи перечисляли страховые взносы за работника-застрахованного лица не за все периоды его трудовой деятельности, а, возможно, и в меньшем размере, занижая фактическую заработную плату. И восстановить права граждан в этом случае представляется весьма сложно, а во многих случаях и просто невозможно (банкротство или ликвидация организаций, истечения срока исковой давности и т.п.).

«Принятие данного закона, учитывая, что страховые взносы уплачиваются работодателем за каждого работника, в конечном счете, будет направлено на повышение заинтересованности работника в легализации его заработной платы, а также снижает риск уклонения работодателя от уплаты указанных взносов. Установленный законом порядок создаёт дополнительный контроль со стороны граждан за обязанностью работодателя – уплачивать своевременно страховые взносы.

Предложенное правовое регулирование объективно оправдано, обосновано и преследует конституционно значимые цели, установленные статьёй 7 Конституции России, а используемые для достижения соответствующих целей правовые средства им соразмерны», - отмечается в обращении уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.