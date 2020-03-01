Общество

Четыре озера в Великолукской районе могут стать памятниками природы регионального значения

Создать четыре особо охраняемые природные территории планируется в Великолукском районе. Памятниками природы регионального значения могут стать озера Ворохобы, Чистое, Урицкое и Глубокое.

В настоящее время на сайте госзакупок объявлен аукцион на подготовку комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание им статуса памятников природы, с проведением кадастровых работ для установления границ планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон.

Начальная цена контракта составляет 673 тысячи 425 рублей. Источник финансирования — бюджет Псковской области. Срок выполнения работ — до 15 марта 2021 года.