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Общество

4 марта в Пскове пройдет ярмарка вакансий

02.03.2020 12:05|ПсковКомментариев: 0

Отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий, которая пройдет в среду, 4 марта, с 14.00 до 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, в ней примут участие следующие работодатели - ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», управление Росгвардии по Псковской области, пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, АО «Авар», детский сад №36 «Рябинка» и другие.

На работу требуются: военнослужащие по контракту, пекарь, кухонный рабочий, менеджер по продажам, инженер-технолог, контролер отдела качества, маркировщик, слесарь-ремонтник, технолог-дизайнер, кладовщик, столяр, наладчик, уборщица производственных помещений, воспитатели.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

Мероприятие пройдет по адресу Псков, ул. Коммунальная, 71а в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району (автобусы №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).

Источник: Псковская Лента Новостей
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