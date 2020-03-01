Общество

Псковская областная библиотека приглашает на День информации, посвященный преимуществам и недостаткам интернет-покупок

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей Центр социальной, деловой и правовой информации областной библиотеки приглашает псковичей на День правовых знаний по защите прав потребителей «Интернет-магазины».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие состоится 5 марта в 15.00 в проектном офисе «Команда 2018» (ул. Некрасова, 19).

В программе Дня правовых знаний примут участие представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области и Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России. Также будут представлены обзоры изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки и новых поступлений из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Вход свободный.