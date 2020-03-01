Общество

Техники конструктивной критики освоили активисты профсоюза работников здравоохранения на тренинге в «Алоли»

В минувшие выходные на профсоюзной базе отдыха «Алоль» состоялся семинар-тренинг для членов профсоюза работников здравоохранения из ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Псковской области». Темой занятия стало изучение техник конструктивной критики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе тренинга участники вместе с заведующим отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Валерией Мишаковой учились критиковать друг друга конструктивно, не используя оценочных суждений и обобщений. В ходе ролевых игр они отточили навыки конструктивной критики, активно использовали «Я - высказывания», учились принимать критику и отвечать на нее.

«Ежедневно в повседневной жизни - на работе, дома, в общественных местах - мы сталкиваемся с критикой. Иногда и нам самим бывает необходимо высказать критическое замечание. Как нашу критику сделать «безболезненной» для другого человека - вот что мы разбирали два дня с профсоюзным активом. Рассматривали и тренировали навыки конструктивной критики, используя различные техники. Сначала это было трудно, и можно сказать, даже странно. Но в ролевых играх, в критике друг друга, применяя все полученные знания, участникам удалось овладеть навыками конструктивной критики. Как и любой навык, этот также необходимо закреплять и тренировать. Это как водить машину! Когда только начинаешь, обдумываешь каждое действие, каждое движение, а уже после полугодовой практики вождение становится автоматическим. Так и в конструктивной критике - тренировки доведут до автоматизма этот важный навык», - прокомментировала итоги семинара Валерия Мишакова.

Добавим, что участникам семинара очень повезло с досуговой программой: 29 февраля на профсоюзной туристической базе «Алоль» провожали зиму. В течение двух часов на пляже турбазы проходили «Масленичные гулянья», в которых активное участие приняли и члены первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Псковской области».