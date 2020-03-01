Общество

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне»

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Творческая работа "Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"». В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Участникам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из тем:

«Я смотрю на фронтовую фотографию» – тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;

«Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь;

«Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям;

«Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Прием конкурсных документов завершается 6 апреля. Конкурсные документы представляются на конкурс по электронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru

Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещены на официальном сайте: www.пмзсф.рф