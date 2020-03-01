Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Дело Гавунаса
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.03.2020 10:250 Что изменится в российских законах с марта 2020 года 02.03.2020 13:440 Минтруд: Востребованность льготной ипотеки для семей с детьми вдвое превысила прогнозы 02.03.2020 13:360 Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145% 02.03.2020 13:170 Техники конструктивной критики освоили активисты профсоюза работников здравоохранения на тренинге в «Алоли» 02.03.2020 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.03.2020 13:020 У захоронения легендарных десантников 6-й роты в Пскове прошёл траурный митинг
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0111 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 25.02.2020 12:3913 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 01.03.2020 15:3117 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020 13:572 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

У захоронения легендарных десантников 6-й роты в Пскове прошёл траурный митинг

02.03.2020 13:02|ПсковКомментариев: 0

Торжественно-траурные мероприятия прошли 2 марта на кладбище «Орлецы» в Пскове, где покоятся десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Отдать дать памяти погибшим героям собрались их родные и близкие, командование дивизии, военнослужащие, горожане и официальные лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Траурный митинг начался с заупокойной литии, которую в память о погибших воинах-десантниках отслужил священник храма святого князя Александра Невского отец Александр.

Затем к присутствующим обратился заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Виктор Купчишин. Он напомнил, что ещё в 2018 году Президентом России был принят Указ о подготовке и проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига десантников.

«В течение этого года по всей стране – в маленьких посёлках и в больших городах – проводились мероприятия в память о легендарных десантниках 6-й роты. Прошли они очень достойно и очень знаково. Особая атмосфера была в Пскове: очень по-доброму, по-хорошему тепло и как-то по-домашнему уютно проведены здесь памятные мероприятия», - отметил Виктор Купчишин.

Генерал-майор подчеркнул, что весь предстоящий год пройдёт под знаком памяти легендарной 6-й роты, 75-летия Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск. «Вечная память псковским десантникам, низким поклон родителям», - сказал в завершение заместитель командующего ВДВ России.

От лица губернатора и депутатского корпуса регионального парламента к родным и близким погибших десантников обратился руководитель законодательного органа области Александр Котов: «Сегодня, точно также, как и 20 лет назад, и все последующие годы, мы собираемся здесь на кладбище, для того, чтобы вспомнить воинов – наших земляков, геройски погибших в Аргунском ущелье. Огромное спасибо родителям за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. На их примере мы, ныне живущие, и наше юное поколение должны учиться тому, как нужно любить нашу страну».

Спикер областного Собрания отметил значимость подвига, совершённого легендарной 6-й ротой. «Участие Президента России в памятных мероприятиях говорит о том, насколько подвиг, совершённый нашими земляками, важен для нашей страны. Светлая память погибшим. Мы должны быть достойны памяти наших земляков», - сказал Александр Котов.

Слова благодарности за внимание главы государства к родным и близким погибших бойцов 6-й роты прозвучали от заместителя главы города Пскова Владимира Воробьёва – отца Героя России, старшего лейтенанта, заместителя командира 6-й роты Алексея Воробьёва, погибшего в Аргунском ущелье.

«Более 18 часов продолжался тяжёлый, кровопролитный, неравный бой, и рота, умирая, победила. Пока у России есть такие сыновья, как 6-я рота и воины-разведчики 2-й бригады спецназа, Россия будет жить. Россия будет идти вперёд и развиваться. Нам никто не помешает, и никто нас не ослабит. Вечная память воинам, погибшим за веру, Отечество и народ», - сказал Владимир Воробьёв.

«Боль в сердце, слёзы на глазах. Нет наших товарищей сегодня в строю, - с этих слов начал своё выступление командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Игорь Каплий. - Мы гордимся нашими товарищами, чтим их память, уважаем традиции. Склоняю голову перед родными и близкими наших боевых товарищей. Мы с вами – единая семья».

Игорь Каплий заверил, что в сердце каждого, кто служит в дивизии, хранится память и гордость за героев-десантников легендарной 6-й роты.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, к могиле бойцов возложили цветы.

Добавим, накануне 1 марта Псков посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и встретился с родственниками погибших бойцов.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.

Теги: #псковское областное собрание #6 рота #память
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 19 человек
02.03.2020, 14:050 Электроинструмены и бытовую технику на 30 тысяч рублей похитили злоумышленники из частного дома в Ваулино 02.03.2020, 14:040 Руководители Пушкинского заповедника и ряда белорусских музеев скоординировали планы дальнейшего сотрудничества 02.03.2020, 14:000 Устройством освещения на четырех автодорогах займутся в Псковской области 02.03.2020, 13:440 Минтруд: Востребованность льготной ипотеки для семей с детьми вдвое превысила прогнозы
02.03.2020, 13:360 Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145% 02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 02.03.2020, 13:200 Мошенник под предлогом аренды комнаты завладел деньгами великолучанки 02.03.2020, 13:170 Техники конструктивной критики освоили активисты профсоюза работников здравоохранения на тренинге в «Алоли»
02.03.2020, 13:110 В Псковской области разработаны мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП 02.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.03.2020, 13:030 Рабочий упал с высоты на стройке в Борисовичах 02.03.2020, 13:020 У захоронения легендарных десантников 6-й роты в Пскове прошёл траурный митинг
02.03.2020, 12:570 Где в Пскове можно получить займ на Яндекс.Деньги? 02.03.2020, 12:510 Нарушителей госграницы в Печорском районе приговорили к условному сроку 02.03.2020, 12:310 Дмитрий Шахов направил в областное Собрание депутатов предложения по совершенствованию ряда законов 02.03.2020, 12:300 Международный конкурс «Волшебные звуки музыки» прошел в новом здании Себежской детской школы искусств
02.03.2020, 12:151 ПЛН-ТВ: Конфликты учителей и учеников - кто виноват и что делать? 02.03.2020, 12:050 4 марта в Пскове пройдет ярмарка вакансий 02.03.2020, 12:000 В Псковском районе женщина незаконно зарегистрировала девять граждан Таджикистана в своем доме 02.03.2020, 11:561 Фотофакт: Машины продолжают ездить в Корытовский лесопарк
02.03.2020, 11:540 Дети нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходам в Новосокольниках 02.03.2020, 11:431 Четыре озера в Великолукской районе могут стать памятниками природы регионального значения 02.03.2020, 11:391 Из-за подозрительной коробки из школы в Великих Луках эвакуировали детей и учителей 02.03.2020, 11:320 Злоупотребляющего алкоголем псковича разыскивает полиция
02.03.2020, 11:200 Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию 02.03.2020, 11:120 Более 2,5 тысяч псковских работодателей представили сведения для электронных трудовых книжек 02.03.2020, 11:030 «Постскриптум»: Итоги визита Путина в Псков и ход реализации нацпроектов 02.03.2020, 10:520 В 2020 году на нацпроект БКАД в Псковской области направят более 2,4 млрд рублей
02.03.2020, 10:470 Семь организаций Псковской области проверит в марте трудовая инспекция 02.03.2020, 10:430 Псковская природоохранная прокуратура требует прекратить размещение отходов в урочище Кашино Пустошкинского района 02.03.2020, 10:410 Великолучанина, пропавшего в августе прошлого года, разыскивает полиция 02.03.2020, 10:401 Пьяный 21-летний пскович задержан в Петербурге за угон кроссовера
02.03.2020, 10:320 Прокурор Порховского района обнаружил в интернете пропаганду вылова занесенной в Красную книгу рыбы 02.03.2020, 10:281 Где ищут работу женщины в Псковской области? 02.03.2020, 10:210 Авторы фильмов о Листьеве призывают возобновить расследование его убийства 02.03.2020, 10:170 Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
02.03.2020, 10:111 Укравшего сыр псковича задержали росгвардейцы 02.03.2020, 10:071 Гдовские сотрудники МЧС провели занятие об опасности выхода на лед со школьниками 02.03.2020, 09:480 Уроженец Мурманской области осужден за причинение Пскову ущерба на 666 тысяч рублей 02.03.2020, 09:400 Региональная Кадастровая палата осуществляет бесплатное выездное обслуживание для ветеранов ВОВ
02.03.2020, 09:370 Первая рабочая неделя марта завершится тремя выходными 02.03.2020, 09:224 Более 1,5 тонн польских груш уничтожены на полигоне в Себеже 02.03.2020, 09:130 5 марта в Великих Луках руководство и специалисты Псковского облсовпрофа проведут прием членов профсоюзов 02.03.2020, 09:110 Вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек в торговом центре столицы Филиппин - СМИ
02.03.2020, 09:064 Пешеход, сбитый у «Березки» 1 марта, был нетрезв 02.03.2020, 08:580 Три бани сгорели в Псковской области за выходные 02.03.2020, 08:563 Названы возможные сценарии выборов в Госдуму 02.03.2020, 08:491 С сегодняшнего дня закрывается часть улицы Гражданской в Пскове, автобус №11 изменит маршрут
02.03.2020, 08:440 Банки в России ограничили выдачу кредитных карт 02.03.2020, 08:351 Размер ежемесячных выплат увеличат для двух категорий пенсионеров 02.03.2020, 08:247 Лавина снега упала с крыши Псковской гордумы на инвалида-колясочника 02.03.2020, 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта
02.03.2020, 07:540 Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ 02.03.2020, 07:200 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900 02.03.2020, 07:100 Эксперты: Россияне стали меньше тратить в интернете 02.03.2020, 07:050 В стоимость кредита предлагается включить дополнительные услуги
02.03.2020, 07:001 Великий пост начинается 2 марта 01.03.2020, 22:201 В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей 01.03.2020, 21:560 Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма 01.03.2020, 21:321 Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
01.03.2020, 21:200 В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к встрече весны 01.03.2020, 21:060 Митрополит Тихон попросил прощения у паствы в проповеди, обращенной к прихожанам Троицкого собора 01.03.2020, 21:030 Мадонна упала во время выступления на концерте и расплакалась 01.03.2020, 20:3210 Интерактив: Грязь и вода повсюду!
01.03.2020, 19:560 О Прощеном воскресенье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 01.03.2020, 19:270 Дождь и мокрый снег прогнозируют завтра в Псковской области 01.03.2020, 18:590 Владимир Путин подписал закон о маткапитале при рождении первенца 01.03.2020, 18:571 В России появятся Города трудовой доблести
01.03.2020, 18:551 Президент одобрил отмену штрафа за показ нацистской символики при условии осуждения нацизма 01.03.2020, 18:530 Состоялось открытие Новоржевского краеведческого музея после длительного перерыва в работе 01.03.2020, 18:340 Путин подписал закон о бесплатном питании школьников 01.03.2020, 18:327 Интерактив: Грязный бизнес на памяти 6-й роты
01.03.2020, 17:590 Пассажиры «Яндекс.Такси» получили возможность увидеть свой рейтинг 01.03.2020, 17:300 В Москве состоялся учредительный съезд партии «Новые люди» 01.03.2020, 16:510 В Пскове будут судить обвиняемого в более пятидесяти наркопреступлений 01.03.2020, 16:382 Водитель из России протаранил ворота погранпункта и ворвался на территорию Эстонии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.