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Общество

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги 39-й зимней спартакиады

02.03.2020 16:46|ПсковКомментариев: 0

В УФСИН России по Псковской области определились победители традиционной 39-й зимней спартакиады среди учреждений уголовно-исполнительной системы области. Сильнейших выявляли как в личном, так и командном зачетах. Мероприятие прошло на загородной базе спортивного общества «Динамо» в Бор Бельково, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В этом году спортсменам предстояло показать силу, ловкость и выносливость в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, служебному биатлону, настольному теннису. Результаты, достигнутые в прохождении этапов спартакиады, записывались как в личный актив участника, так и в зачет общекомандного показателя.

Началась спартакиада с торжественного открытия, на котором присутствовал временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, его заместитель Игорь Кучмук и председатель совета ветеранов УФСИН Владимир Михайлов.

Каждый соревновательный день сопровождался захватывающей борьбой. Так, в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия самыми меткими оказались: среди мужчин - Алексей Васильев (ИК-4), на втором месте оказался Александр Филиппов (аппарат управления), «бронзу» сумел завоевать Сергей Панов (ИК-5), среди женщин - Ирина Соловьева (аппарат управления), вслед за ней Елена Федорова (ИК-4), на третьем месте - Анжелика Алексеева (ИК-5). Общекомандное «золото» завоевала команда аппарата управления, на втором месте оказалась команда ИК-4, «бронза» - у отдела по конвоированию.

В соревнованиях по настольному теннису равных не было Светлане Шкорубской (аппарат управления), которая заняла по праву I место, обыграв по ходу турнира всех соперников, не проиграв ни одной встречи. Стоит отметить, что Светлана Шкорубская была единственным представителем женского пола, которая смогла обыграть всех мужчин. На второе место вышел Николай Кондраш (ИК-2), на третьем оказался Максим Бучинский (СИЗО-1).

Второй день соревнований начался со служебного биатлона. Мужчинам и женщинам предстояло преодолеть 3 и 2 км. соответственно с двумя огневыми рубежами. Согласно положению о спартакиаде, в состав каждой команды входило 4 участника (2 сотрудника младше 40 лет, один - старше 40 и одна женщина). В итоге первое место среди сотрудников старше 40 лет занял Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2), второе - Александр Карпов (аппарат Управления), третье - Алексей Алексеев (ИК-3).

Среди сотрудников младше 40 лет лидером оказался Иван Конышев (аппарат управления), на втором месте - Андрей Ефимов (ИК-4), на третьем - Максим Жаронин (аппарат управления). У женщин лидирующую позицию заняла Екатерина Брекелова (аппарат управления), второе место - у Юлии Котик (СИЗО-1), третье - у Надежды Мазур (ИК-3).

Командные места в соревнованиях по служебному биатлону распределились следующим образом: бронзовым призером стал отдел по конвоированию, серебряным - СИЗО-2 и на первом месте оказался аппарат управления.

По итогу 39-й зимней Спартакиады среди учреждений УФСИН России по Псковской области почетное 3 место заняла сборная команда СИЗО-2, 2 место впервые на зимней спартакиаде заняла команда отдела по конвоированию и золотым призером соревнований стала команда аппарата управления.

На торжественном закрытии мероприятия все участники-призеры получили грамоты и дипломы, а команда-победитель была награждена переходящим кубком и дипломом первой степени.

Источник: Псковская Лента Новостей
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