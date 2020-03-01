Общество

Аукцион на реконструкцию здания полиции в Острове признан несостоявшимся

Аукцион на реконструкцию административного здания ОМВД России по Островскому району с изолятором признан несостоявшимся. Соответствующий протокол размещен на сайте госзакупок.

«На участие в электронном аукционе на проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, не было подано ни одной заявки на участие», - говорится в документе.

Закупка признана несостоявшейся в соответствии в частью 16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Максимальная цена контракта была 70 миллионов 843 тысячи 828 рублей.