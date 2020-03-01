Общество

Профсоюзная первичка псковского предприятия инвалидов по слуху побывала на экскурсии в музее-усадьбе народа сето

Члены первичной профсоюзной организации Псковского социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества глухих побывала на экскурсии в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово (Печорский район). Экскурсия оставила самые приятные впечатления у профсоюзных активистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Нам рассказали о быте и культуре народа сето, мы погрузились в уютную атмосферу деревенского дома, познакомились с национальным костюмом сето. Каждый смог принять участие в мастер-классе по приготовлению национального сетоского сыра. И по старинной традиции нас угостили чашечкой ароматного травяного малинового чая с пышными пирогами и только что сваренным сыром», - рассказала председатель профсоюзной первички СРП ВОГ Елена Егорова. «Мы очень благодарны председателю профсоюза работников жизнеобеспечения Игорю Иванову, который откликнулся на нашу просьбу и организовал нам эту экскурсию», - добавила она.