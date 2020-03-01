Общество

Молния от «Покровского»: только два дня в Пскове можно будет попробовать устриц Жилардо и черный трюфель

Эту новость от ресторана «Покровский» запросто можно назвать молнией. Уже в эту пятницу, 6 марта, именно сюда привезут черный трюфель и французских устриц Sp. Gillardeau. У псковичей будет всего два дня на то, чтобы успеть их попробовать.

Черный алмаз

Вам не придется лететь во Францию для того, чтобы попробовать настоящий черный трюфель. Достаточно сделать предзаказ в ресторане «Покровский», потому что именно туда будет доставлен французский деликатес. Кстати, до этого момента у горожан не было такой возможности - черный трюфель не представлен ни в одном заведении Пскова.

6 и 7 марта по заказу гостей шеф-повар «Покровского» добавит черный трюфель в любое блюдо: в пасту, ризотто, салат, горячее...

Трюфель не случайно называют «черным алмазом» и роскошью французской кухни. Еще Александр Дюма писал, что «трюфель в определенных случаях делает женщин нежнее, а мужчин - сильнее».

Если вы хотите лично в этом убедиться, сделайте предзаказ в «Покровском» - это обязательное условие - по телефону 500-001.

Непревзойденные устрицы

Жилардо (Gillardeau) - старейшая и до сих пор непревзойденная марка устриц. Среди прочих марочных устриц Спесиаль Жилардо выделяются пикантным сладковатым вкусом, свежим и сильным ароматом йода и моря и плотной, мясистой консистенцией. Гурманы также находят в них легкий привкус лесного орешка и послевкусие «арбуза».

Устрица Спесиаль Жилардо №2 - лучший выбор для тех, кто решил попробовать устрицы в первый раз

Семья Жилардо занимается производством плоских и вогнутых устриц с конца XIX века, благодаря селекции различных сортов им удалось создать непревзойденный по качеству и вкусу деликатес. В устрицах Жиллардо собраны лучшие вкусовые качества французских устриц. При выведении устриц Жилардо была произведена генная модификация для того, чтобы стабилизировать вкус. Как известно, в летний сезон устрицы размножаются, в этот период они более насыщены питательными веществами, но и количество жиров в них повышено, что влияет на вкусовые качества. У Жилардо вкус и консистенция остаются практически неизменными круглый год. Кроме того, в отличие от других видов устрицы Жилардо не меняют пол по нескольку раз в год, и поэтому их вкус и консистенция практически неизменны.

Устрицы Спесиаль Жилардо относятся к особым, «специальным» устрицам («специаль де клер»). Эти устрицы отличаются более длительным, до 4 месяцев, аффинажем, то есть вызреванием в специальных садках (клерах) при плотности посадки 10 устриц на квадратный метр, за счет чего эта устрица вырастает весьма внушительных размеров.

Эти устрицы производятся с конца 19-го века семьей Жилярдо, поставщика Елисейского дворца, и продолжают высоко котироваться во всем мире. Каждое поколение семьи заботится о том, чтобы сохранить качество этих легендарных устриц.

Кроме того, в «Покровском» будут представлены и голландские устрицы. Место выращивания их иное, оттого они отличаются от французских по вкусу, но являются также исключительными.

Лучший вечер

Не стоит забывать, что уже в эти выходные - Международный женский день. И ваша спутница, безусловно, оценит приглашение в ресторан «Покровский».

Как говорит Сиенна Миллер, «в мужчинах мне нравится ум. Но если помимо блестящего ума мужчина готов предложить мне ужин с устрицами - мне это, пожалуй, понравится гораздо больше».

Звоните и делайте заказ!

Телефон: 500-001.

Адрес: город Псков, улица Кузнецкая, 2.