Общество

Мероприятия в память о подвиге 6-й роты прошли в районах Псковской области

Мероприятия в память о подвиге воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни, прошли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковском политехническом колледже в честь его выпускников, погибших при исполнении воинского долга, было организовано тематическое мероприятие «Шаг в бессмертие». В Великолукском центре патриотических инициатив имени А. Матросова подвигу псковских десантников был посвящен час мужества «Из душ наших вам не уйти никуда». Памятное мероприятие «Рота, шагнувшая в бессмертие» состоялось также в Переслегинской гимназии.

Кроме того, уроки мужества и встречи школьников с воинами-интернационалистами прошли в образовательных учреждениях Порховского и Куньинского района.

Также прошел митинг в Острове-2 у обновлённого памятного знака воинам, погибшим в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике. После траурного мероприятия все желающие посетили музей гимназии. У экспозиции, посвящённой выпускники, погибшим при исполнении воинского долга, Любовь Марченко - бывший классный руководитель героя Владимира Бирюкова - поделилась воспоминаниями о нём и о Юрии Юдине, которого учила до 11 класса, сообщили в администрации района.

Напомним, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечению их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.