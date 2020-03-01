Общество

Псковский облсовпроф: Руководство «Псковпассажиравтотранса» препятствует проверке соблюдения трудового законодательства

Главный технический инспектор Псковского облсовпрофа Елена Никифорова обратилась в Государственную инспекцию труда в Псковской области в связи с непредоставлением руководством ГППО «Псковпассажиравтотранс» информации о фактическом применении результатов специальной оценки условий труда, проведенной в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в обращении на имя руководителя инспекции — главного государственного инспектора труда в Псковской области Геннадия Иойлева сообщается, что 14 февраля 2020 года председатель первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса» Раиса Куприненко обратилась в Псковский облсовпроф с ходатайством о проведении проверки фактического применения работодателем результатов проведенной спецоценки условий труда. Решением председателя областного профсоюзного объединения проверка была назначена на 20 февраля 2020 года. Решение было направлено и.о. генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Юрию Киргинцеву 17 февраля вместе с запросом о предоставлении документов для проведения проверки.

Но при проведении проверки 20 февраля из всего перечня запрашиваемых документов главному техническому инспектору Псковского облсовпрофа были предоставлены лишь коллективный договор на 2018-2021 годы с приложениями и отчет (материалы) проведенной в 2019 году специальной оценки условий труда (СОУТ).

Остальные документы, в том числе приказ о применении результатов СОУТ, представители работодателя предоставить отказались, сославшись на защиту персональных данных работников.

В ответ Псковский облсовпроф направил и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрию Киргинцеву разъяснения о законности предоставления запрашиваемых данных, а также просьбу предоставить их 27 февраля 2020 года. На 2 марта 2020 года необходимые для проверки документы руководством ГППО «Псковпассажиравтотранс» предоставлены не были.

В то же время по итогам проверки коллективного договора 2018-2021 гг. «Псковпассажиравтотранс» установлено, что изменения и дополнения в части предоставления гарантий и компенсаций работникам в соответствии с результатами проведенной в 2019 году спецоценки условий труда в коллективный договор не внесены.

С учетом вышеизложенного в Псковском облсовпрофе считают, что руководство «Псковпассажиравтотранса» сознательно препятствовало проведению проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и состояния и условий охраны труда, тем самым нарушив ст. 370 ТК РФ и ст. 20 ФЗ от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

В связи с этим Псковский облсовпроф просит Государственную инспекцию труда в Псковской области провести проверку по факту внесения дополнений в трудовые договоры работников, предоставления работникам по результатам проведенной в 2019 году СОУТ гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда в соответствии со ст. 360, 219, 57, 212, 92, 117, 147 ТК РФ и ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».