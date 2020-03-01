Почта России определила самый читающий район Псковской области

На основании количества подписчиков на каждую тысячу жителей самым читающим районом Псковской области по итогам подписной кампании 2019 года признан Бежаницкий район. В нем 400 постоянных подписчиков на тысячу жителей.
Второе место разделили Себежский район с количеством 146 подписчиков и Порховский район 150 подписчиков на каждую тысячу человек.
Всего за 2019 год в рамках подписной кампании Почта России в Псковской области доставила около 16 тысяч экземпляров журналов и свыше 112 тысяч экземпляров газет. Традиционно самыми популярными изданиями для жителей нашей области остаются местные районные газеты, областная пресса и федеральные бизнес-издания.
«В почтовых отделениях уже открыта досрочная подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года по специальным ценам, которая продлится до конца марта. Выбрать печатное издание можно в бумажном каталоге с указателем по темам и с кратким описанием понравившегося издания, а также на официальном сайте Почты России. При необходимости оперативную помощь в выборе и оформлении подписки окажет оператор отделения связи. Также возможен выбор удобного варианта доставки выписанных газет и журналов: до указанного адреса, абонентского ящика или до востребования. Для льготной категории граждан применяются специальные цены», – отметила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Поддуева.
Кроме того, в отделениях почтовой связи Псковской области продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Любой желающий может оформить подписку на печатные издания в адрес школ, сельских библиотек, социальных учреждений, таких как социальные приюты для детей и подростков, школы-интернат для детей-сирот, дома ветеранов, а также в качестве подарка своим близким.