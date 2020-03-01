Общество

Почта России определила самый читающий район Псковской области

На основании количества подписчиков на каждую тысячу жителей самым читающим районом Псковской области по итогам подписной кампании 2019 года признан Бежаницкий район. В нем 400 постоянных подписчиков на тысячу жителей.

Второе место разделили Себежский район с количеством 146 подписчиков и Порховский район 150 подписчиков на каждую тысячу человек.

Всего за 2019 год в рамках подписной кампании Почта России в Псковской области доставила около 16 тысяч экземпляров журналов и свыше 112 тысяч экземпляров газет. Традиционно самыми популярными изданиями для жителей нашей области остаются местные районные газеты, областная пресса и федеральные бизнес-издания.

«В почтовых отделениях уже открыта досрочная подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года по специальным ценам, которая продлится до конца марта. Выбрать печатное издание можно в бумажном каталоге с указателем по темам и с кратким описанием понравившегося издания, а также на официальном сайте Почты России. При необходимости оперативную помощь в выборе и оформлении подписки окажет оператор отделения связи. Также возможен выбор удобного варианта доставки выписанных газет и журналов: до указанного адреса, абонентского ящика или до востребования. Для льготной категории граждан применяются специальные цены», – отметила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Поддуева.

Кроме того, в отделениях почтовой связи Псковской области продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Любой желающий может оформить подписку на печатные издания в адрес школ, сельских библиотек, социальных учреждений, таких как социальные приюты для детей и подростков, школы-интернат для детей-сирот, дома ветеранов, а также в качестве подарка своим близким.