Общество

В России могут ввести штрафы за отказ обслуживать инвалидов

За отказ обслуживать инвалидов в кафе или ресторане могут ввести штраф до 0,5 миллиона рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на этой неделе, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет «Парламентская газета».

Предлагается внести поправки в статью 14.8 КоАП и установить административную ответственность за дискриминацию инвалидов, пожилых людей и граждан с особенностями здоровья. «Вы знаете такие безобразные случаи, когда людей отказывались обслуживать в кафе или ресторане в связи с их инвалидностью», — сказал Андрей Исаев.

Согласно законопроекту, за отказ в предоставлении услуг или товаров клиентам только из-за их возраста или состояния здоровья, штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Мы считаем, что данный законопроект является абсолютно справедливым, он направлен на защиту прав людей и нами будет поддержан», — заявил Исаев.