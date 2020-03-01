Общество

В Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене строительства завода «Титан- Полимер»

В Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене разрешения на строительство химзавода «Титан- Полимер». В качестве истцов в нем фугирует 21 человек, среди них лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, псковский промышленник Игорь Савицкий, общественник Игорь Батов, координатор псковского штаба Навального Алексей Дорожкин и другие.

В качестве ответчика выступает администрация Псковского района, среди заинтересованных лиц - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ГАУ «Госэкпертиза Псковской области».

По мнению истцов, выданное разрешение на строительство незаконно, так как противоречит статьям 49, 51 Градостроительного кодекса РФ и Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и получение достоверной информации о ей состоянии.

Кроме того, в исковом заявлении указывается, что оспариваемое разрешение выдано на этап строительства объекта (завод по производству двухосноориентированной ПЭТ пленки (БОПЕТ) с «недостоверно декларируемым классом опасности IV». «Вся однако вся необходимая документация должна была быть подготовлена и предоставлена в отношении конечного объекта капитального капительного строительства - завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и двухосноориентированной ПЭТ пленки, который является особо опасным промышленным объектом, имеющим класс опасности I, чего со стороны застройщика сделано не было», - указывают авторы коллективного иска.

Иск принят к производству. Предварительное заседание назначено на 1 апреля.