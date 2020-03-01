Общество

В метеорите впервые найден внеземной белок

Ученые из Гарварда впервые нашли внеземной белок - его удалось выделить из алжирского метеорита Acfer 086. Если полученные результаты удастся воспроизвести, это может стать новым шагом к ответу на вопрос, может ли во Вселенной где-то еще зародиться жизнь, пишет Газета.ру.

Acfer-086 - метеорит общей массой 173 грамма, который был найден в Алжире в 1990 году. Он представляет собой углистый хондрит, относящийся к типу CV3.

Новая молекула была обнаружена с помощью метода так называемой времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF), одной из самых последних систем идентификации микроорганизмов. Основа метода MALDI-TOF берет свое начало из аналитической химии, а впервые этот метод был предложен Хилленкампом и Карасом в 1988 году для анализа белков. Масс-спектрометрия представляет собой метод химического анализа, который используют для измерения массы неизвестных молекул путем ионизации, разделения и обнаружения ионов в соответствии с их отношением массы к заряду (разделяя их на положительные и отрицательные ионы).

Изучая химический состав метеорита, исследователи обратили внимание, что он содержит аминокислоту глицин. Как оказалось, глицин в метеорите содержался не сам по себе, а был частью белка.

«Это первое открытие белка с какого-либо внеземного источника… Весьма высокая концентрация водорода указывает на его происхождение в протосолнечном диске или молекулярном облаке», - приходят к выводу ученые, выложившие еще не прошедшее рецензирование исследование в архив препринтов Корнелльского университета.

Хотя новое открытие и не говорит напрямую о существовании внеземной жизни, оно показывает, что где-то существует «строительный материал» для живых организмов. Белок может образоваться вследствие различных процессов, но жизнь в том виде, в каком она известна науке, без белка существовать не может.

Исследователи назвали новый белок «гемолитин». Структурно он напоминает земные белки, но соотношение дейтерия и водорода в нем нехарактерно для земных веществ, зато схоже с соотношением дейтерия и водорода в долгопериодических кометах.

Все это наводит на мысль, что структура, которую исследователи идентифицировали как белок, имеет внеземное происхождение и, возможно, образовалась в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад.

Но, возможно, это и не белок.

Исследователи допускают, что их находка на самом деле полимер - обширный класс молекул, куда входят в том числе и белки.

Авторы работы рассчитывают, что другие ученые перепроверят их результаты - например, попробуют смоделировать структуры, которые имеют тот же спектр, что и обнаруженные. Это позволит уточнить, действительно ли речь идет о белке, или же о другом полимере.

Также можно с помощью аналогичных методов исследования изучить другие метеориты на предмет содержания в них белковых структур.

Исследования на МКС ранее показали, что в космосе белки производить проще из-за пониженной гравитации, отмечают ученые. На орбите удалось получить достаточно крупные и стабильные молекулы, которые потом спустили на Землю.

«Мы вполне уверены, что белки способны существовать в космосе, - говорит одна из авторов исследования, астроном и химик Ченоа Тремблэй. - И если нам удастся найти доказательства их существования, думаю, это будет интересно и захватывающе».

В последние годы ученым удалось обнаружить в метеоритах множество веществ, указывающих на потенциальную возможность существования жизни где-то еще во Вселенной. Цианид может играть роль в создании определенных молекул, сахар рибоза содержится в РНК, аминокислоты способны образовывать белки.

Ранее немецкие ученые сообщили о похожей находке - из Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году, им удалось выделить не менее 14 тысяч органических соединений, среди которых есть как минимум 70 аминокислот.

Такое разнообразие химических молекул в Мурчисонском метеорите указывает на то, что космическое пространство в период зарождения Солнца и планет было гораздо более богато разнообразными химическими молекулами, чем даже современная Земля, с ее разнообразной флорой и фауной.

А в 2014 году американские исследователи нашли в метеорите ниацин (витамин В3). Он необходим для функционирования пищеварительной системы - при переваривании пищи он способствует ее расщеплению на углеводы, жиры и белки и высвобождению энергии. В то же время в организме человека ниацин не вырабатывается.

Вследствие этого ученые предполагают, что определенные реакции в ходе появления Солнечной системы поспособствовали и созданию ниацина, а также других важных для жизни человека элементов.