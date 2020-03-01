Общество

Паника вокруг темы распространения коронавируса нагнетается искусственно - Александр Нестерук

Паника вокруг темы распространения коронавируса нагнетается искусственно. А на самом деле от гриппа пострадавших больше, чем от коронавируса. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Страха нет абсолютно. Это не лихорадка Эбола и у подавляющего большинства протекает легко, - констатировал он. - Ситуация нагнетается больше, чем на самом деле. Многие люди в том же Китае, в Европе, даже не подозревают, что перенесли коронавирус. Есть осложнения, из-за чего люди даже погибают. Но пострадавших от гриппа больше, чем от коронавируса.

Уж не знаю, почему этот коронавирус так раскручивается, кому это надо». «Может быть фармкомпаниям», - не исключил Александр Нестерук.

В Псковской области, отметил он, нет зарегистрированных случаев коронавируса. «Мероприятия проводим, начали отслеживать прибывших, выдаются памятки», - отметил он, добавив, что больные с респираторными инфекциями и пневмонией выборочно обследуются на коронавирус. «Никаких тревожных симптомов нет, по псковичам все нормально, «по нолям», - сказал Александр Нестерук.