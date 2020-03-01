Общество

Директор сети муниципальных аптек Пскова: Маску должен носить только больной человек

Медицинскую маску должен носить только больной человек. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове и. о. руководителя муниципальной сети аптек Татьяна Виноградова.

По ее словам, в Пскове усилился спрос на маски в связи с распространением коронавируса в Китае и странах Европы. Вместе ситуация далека от критической. «Макси есть во всех аптеках. Спрос большой, народ хочет по безналу сто штук покупать, но мы не отпускаем», - сообщила она. Кроме того, Татьяна Виноградова особо подчеркнула, что «маску должен носить только больной, чтобы обезопасить окружающих от своего вируса, и то не более двух часов - потом надо менять».

«Здоровому человеку маску не нужно носить», - отметила руководитель аптечной сети. По ее словам, уже имели место случаи, когда в аптеку приходили псковичи с аллергией из числа тех, кого на работе обязали носить маски.