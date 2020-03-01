Общество

Елена Бибикова проверила качество питания детей в палкинских школах

В рамках мониторинга качества питания детей в образовательных организациях по Псковскому региону школы Палкинского района посетила заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Елена Бибикова. Кроме того, она ознакомилась с готовностью ряда школ Псковской области к организации бесплатного питания для учеников с 1 по 4 классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Елена Бибикова в рабочем порядке посетила столовую средней школы города Палкино и Харлапковской основной школы в деревне Слопыгино, где пообщалась с директорами, встретилась с родителями школьников, а также лично продегустировала подающуюся в обеих столовых еду.

Сенатор ознакомилась с инфраструктурой столовой: пищеблоком, оборудованием, поинтересовалась наличием необходимого количества мест, качеством поставляемых продуктов, соответствием санитарным правилам и нормам технологии приготовления блюд.

«В школе сбалансированное меню, в которое входит необходимое количество овощей, молочных и мясных продуктов, а каждый четверг – рыбный день, - сообщила директор школы в деревне Слопыгино Наталья Ковалева – причем к питанию каждого ребенка – индивидуальный подход, возможности у малокомплектной школы для этого есть».

Общаясь с родительским активом школы, Елена Бибикова отметила важность общественного контроля за качеством питания детей. «Необходимо больше заинтересованности не только контролирующих органов, но и самих родителей, и общественности в качестве и безопасности питания школьников», - подчеркнула парламентарий.

Организацию горячего питания для младших школьников, а также новые меры социальной поддержки семей с детьми, о которых объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, Елена Бибикова обсудила в ходе активного и живого диалога с родительским активом Палкинской школы и активистами партии «Единая Россия». Она ответила на все их вопросы, а подводя итоги, сообщила, что в целях организации бесплатного горячего питания для младших школьников проведен технический аудит школьных пищеблоков во всей Псковской области. Сейчас формируется план дополнительных мероприятий по совершенствованию условий для организации бесплатного питания для начальной школы с 1 сентября 2020 года.

В 2019 году, напомним, впервые была проведена подобная экспертиза качества питания в школах, инициированная заместителем секретаря регионального отделения Партии, региональным координатором проекта «Единой России» «Крепкая семья» Еленой Полонской. По результатам обхода школьных столовых была составлена резолюция и направлена заместителю председателя СФ ФС РФ, генеральному секретарю партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Часть выявленных замечаний уже устранены. Стоит отметить, что замечания псковских родителей были услышаны на федеральном уровне и нашли отражение в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в 2020 году.

В этом году работа будет продолжена. По результатам всех экспертиз будет подготовлена и направлена на федеральный уровень новая резолюция. Добавим, что в феврале 2020 года секретарь регионального отделения партии Александр Козловский также встречался с родительским активом и обсуждал с ними вопросы питания школьников и новые социальные меры соцподдержки.