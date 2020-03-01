Общество

Михаил Ведерников поздравил победителей конкурса Фонда президентских грантов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии чествования победителей первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. Мероприятие прошло в понедельник, 2 марта, на площадке проектного офиса «Команды-2018», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников поздравил представителей социально ориентированных НКО с победой в федеральном конкурсе, отметив, что уже в начале года удалось привлечь рекордное количество грантовых средств — 38 млн. «Я вами горжусь. Мы постепенно приближаемся к той задаче - ежегодно привлекать в регион 100 млн по линии президентских грантов. Это очень важно, потому что одних бюджетных средств на все огромное количество проектов, задач, мыслей не достаточно. Продолжайте, придумывайте, пишите нужные для жителей Псковской области проекты, все у вас получится», — отметил глава региона, пообещав и в дальнейшем поддерживать инициативы активных НКО.

В продолжение встречи Михаил Ведерников ознакомился с презентациями нескольких проектов, получивших федеральную поддержку. Среди них проект Ресурсного центра гражданских инициатив «Студенческие спасательные отряды Псковской области», направленный на создание и развитие в регионе поисково-спасательного отряда. Сумма полученного гранта — около 0,5 млн рублей.

В ходе обсуждения проекта Михаил Ведерников заметил, что развитие данного направления деятельности в Псковской области очень важно и всячески приветствуется. Он также напомнил, что регион заключил соглашение с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. И на недавней встрече с министром МЧС России Евгением Зиничевом достигнута договоренность, что ведомство окажет поддержку в обновлении специализированной техники и оборудования для поиска и спасения граждан.

Отметим, победителями первого конкурса Фонда президентских грантов стали 19 некоммерческих организаций. Поддержку получили проекты, направленные на развитие спорта и патриотического воспитания, расширение мер социальной адаптации пенсионеров, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, беременных женщин и молодых родителей, а также на сохранение исторической памяти и культурных традиций Псковской земли.

Максимальный размер гранта в первом конкурсе 2020 года — 7,2 млн рублей получило Псковское региональное отделение Российского Красного Креста с проектом «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям — детям войны».

Напомним, за три года НКО Псковской области за счет участия в Фонде президентских грантов привлекли в регион около 160 млн рублей на реализацию 82 социально ориентированных проектов.

В этом конкурсе Фонда президентских грантов первое место, как по количеству победивших проектов, так и по сумме грантов вышло направление «Сохранение исторической памяти». В первую очередь это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С учетом проектов, поддержанных в прошлом году, будет реализовано почти 470 проектов, посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Общая сумма поддержки составляет более 1 млрд рублей.