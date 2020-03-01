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Общество

В Пскове будут работать пункты, где желающим помогут сделать памятные таблички для участия в Бессмертном полку

02.03.2020 20:26|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 марта, провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ПАО Сбербанк Олегом Ганеевым. Со стороны администрации региона в ней приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, со стороны кредитной организации — председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо, а также управляющий Псковским отделением Анна Тарасенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

«Мы активно с вами сотрудничаем. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Надеюсь на продолжение взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества. Сегодня у нас есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить», — отметил в начале встречи Михаил Ведерников.

В свою очередь Олег Ганеев отнес регион к числу ключевых для кредитной организации. «Здесь у нас большой объем совместных проектов по различным направлениям», — подчеркнул заместитель председателя правления ПАО Сбербанк. Он также добавил, что представители кредитной организации прибыли в регион, в том числе, и в рамках памятных мероприятий по случаю 20-летия подвига 6-й роты. Перед встречей представители ПАО Сбербанк возложили цветы к захоронениям героев-десантников во время траурного митинга в Орлецах.

Во время заседания стороны обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона подчеркнул, то на территории муниципалитетов проводится работа по приведению в порядок воинских захоронений. Управляющий Псковским отделением отметила, что сотрудники компании взяли шефство над несколькими монументами. В ближайшее время будет проработан вопрос приведения в порядок еще одного воинского захоронения в южной части Псковской области.

Олег Ганеев подчеркнул, что кредитная организация продолжает реализацию федерального проекта «Победа», в рамках которого создается цифровой «Банк памяти», а также в отдельных субъектах Российской Федерации разрабатываются комплексы мероприятий ко Дню Победы. В связи с этим он обратился к главе региона с предложением подключиться к формированию такой региональной программы. Губернатор инициативу поддержал и поручил в ближайшее время подготовить перечень мероприятий, которые могут быть поддержаны со стороны Сбербанка.

Еще одной темой для обсуждения стала организация шествия «Бессмертного полка» в городах Псковской области. Глава региона подчеркнул, что мероприятие ежегодно собирает большое количество участников, к примеру, в 2019 году более 37 тыс псковичей вышли на улицы населенных пунктов с портретами своих близких и родственников, принимавших участие в войне. Олег Ганеев отметил, что в Пскове будет работать два пункта, в которых жителям областной столицы помогут сделать памятные таблички, и еще один пункт — в Великих Луках.

Во время рабочей встречи глава региона обсудил с представителями ПАО Сбербанк вопросы создания социальной карты жителя Псковской области, которую планируется использовать для упрощения перевода социальных выплат. «Начнем мы с расширения возможности использования регионального материнского капитала. Есть ряд направлений, по которым можно будет выделять средства. Выдаваться они будут в заявительной форме», — отметил губернатор. Виктор Вентимилла Алонсо в свою очередь отметил, что необходимо разработать особое брендирование. Все технические особенности функционирования будут проработаны специалистами, заметил Олег Ганеев.

В завершении встречи представители исполнительной власти региона обсудили с руководством ПАО Сбербанк развитие цифровой среды на территории региона, включая «умные» остановки, а также внедрение перспективных систем аналитики туристических потоков и другие предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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