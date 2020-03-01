Общество

Проблемы газификации в регионах обсудили в Совете Федерации

Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах страны обсудили в понедельник, 2 марта, члены комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации во время очередного заседания. Участие в нем приняли заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководитель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

При обсуждении повестки дня были затронуты актуальные вопросы, которые замедляют газификацию регионов. Участники заседания пришли к выводу, что для увеличения процента доступа к природному газу для жителей регионов необходима поддержка федерального центра.

В ходе парламентских слушаний участники заседания обсудили предложения по механизмам финансирования газификации для муниципальных, межмуниципальных, внутрипоселковых газопроводов. Предлагается утвердить федеральную целевую программу газификации субъектов Российской Федерации, включить соответствующие мероприятия в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также индивидуальные программы социально-экономического развития для ряда субъектов РФ. Рассматривается также возможность строительства распределительных (внутрипоселковых) сетей газоснабжения в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации региона за счет средств ПАО Газпром.