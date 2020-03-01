Общество

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Лента.ру».

По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.

«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения. В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырех­разовое питание пациентов», — написал градоначальник.

Он добавил, что на коронавирус проверяются все больные пневмонией — это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции. Для их лечения выделены специализированные корпуса.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, 2 марта подтвердил коронавирус у москвича, ранее вернувшегося в столицу из Италии. Он прилетел в Россию 23 февраля, отправился в Подмосковье, а затем обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Выяснилось, что он болен пневмонией, вызванной коронавирусом.

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По некоторым данным, этим человеком может быть сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, который отдыхал в Италии. Оперативный штаб не подтвердил и не опроверг эти сведения.