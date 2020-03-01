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Общество

Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей

03.03.2020 06:58|ПсковКомментариев: 1

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Согласно аналитической записке по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов, в 2019 году страховую пенсию по старости получили на 401,3 тыс. человек меньше (1,1%).

Эксперты, однако, полагали, что ощутить эффект от изменения пенсионного законодательства можно будет только в 2020 году, и составит он не более 9 млрд.

Как пояснил директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин, расчеты построены на средней величине пенсии (15,5 тыс. рублей в месяц), а также периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По самой консервативной оценке (500 млн человек и средневзвешенный период выплат пенсии в шесть месяцев) эффект для бюджета в 2020-м может вырасти до 48 млрд рублей.

Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

Ее главный сторонник — глава Счетной палаты Алексей Кудрин — полагал, что к 2024 году бюджет сэкономит триллион рублей. Однако тогда планировалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, позже его скорректировали до 60. При этих условиях эффект для бюджета составит сотни миллиардов.

Теги: #пенсии #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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