Общество

Оплату незарегистрированных жизненно важных лекарств хотят поручить регионам

Российские сенаторы работают над законопроектом, согласно которому оплачивать получение гражданами жизненно важных незарегистрированных лекарств (ЖВНЛП) предлагается за счет региональных бюджетов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет Совфеда по социальной политике, ежегодно с проблемой сталкиваются около 1200 человек. Стоимость курса лечения такими препаратами может достигать 60 млн рублей в год.

Право на бесплатное получение ЖНВЛП граждане имеют и сейчас, но в законодательстве не уточняется, что к этим препаратам могут относиться и незарегистрированные в России.

В настоящее время, чтобы ввезти подобный препарат в страну, консилиум федерального лечебного учреждения назначает его пациенту и направляет соответствующее письмо в Минздрав. Это ведомство дает разрешение на ввоз лекарства.

В правительстве и Минздраве сообщили, что проект к ним пока не поступал, но они готовы его рассмотреть.