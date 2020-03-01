Общество

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей в Дновской дистанции

Псковская транспортная прокуратура в Дновской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, установлено, что на железнодорожных путях общего пользования, расположенных в границах обслуживания данной дистанции пути, нарушается периодичность проведения среднего и капитального ремонта, контроль за своевременным проведением ремонтных работ не обеспечивается.

В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику дистанции пути внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.