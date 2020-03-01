Общество

В Псковской области 168 жителям региона пенсия назначена досрочно - за длительный стаж

В 2019 году 168 жителям Псковской области пенсия была назначена досрочно – за длительный стаж. Это льгота, которая дает возможность выйти на пенсию на 2 года раньше нового общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предоставлено мужчинам, имеющим 42 года страхового стажа, и женщинам, имеющим 37 лет страхового стажа, пояснили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В страховой стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых человек был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в ПФР, а также включаются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.

Не засчитываются в страховой стаж так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др. За каждый из этих периодов начисляются пенсионные коэффициенты.

В 2020 году жители региона, имеющие длительный стаж, также могут оформить досрочную страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – в 60 лет.

Но для этого должен быть соблюден и ряд других условий: не менее 11лет страхового стажа и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Один из его электронных сервисов – Информирование граждан о пенсионных правах, сформированных на основе данных, полученных Пенсионным фондом России от работодателей. Здесь можно узнать о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателем страховых взносов, а также размере индивидуальных пенсионных коэффициентов.