Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Мужской концерт для женщин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.03.2020 10:250 Что изменится в российских законах с марта 2020 года 03.03.2020 09:300 Места для карантина из-за угрозы коронавируса предусмотрели в Псковской области 03.03.2020 09:250 Более 40% россиянок не намерены отмечать 8 марта 03.03.2020 09:180 В Псковской области 168 жителям региона пенсия назначена досрочно - за длительный стаж 03.03.2020 09:111 Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей в Дновской дистанции 03.03.2020 08:300 В Псковской области появились первые клещи
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0113 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области 168 жителям региона пенсия назначена досрочно - за длительный стаж

03.03.2020 09:18|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году 168 жителям Псковской области пенсия была назначена досрочно – за длительный стаж. Это льгота, которая дает возможность выйти на пенсию на 2 года раньше нового общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предоставлено  мужчинам, имеющим 42 года страхового стажа, и женщинам, имеющим 37 лет страхового стажа, пояснили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

В страховой стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых человек был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в ПФР, а также включаются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.
Не засчитываются в страховой стаж так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым,  учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др. За каждый из этих периодов начисляются пенсионные коэффициенты.
В 2020 году жители региона, имеющие длительный стаж, также могут оформить досрочную страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – в 60 лет.

Но для этого должен быть соблюден и ряд других условий: не менее 11лет страхового стажа и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.  Один из его электронных сервисов – Информирование граждан о пенсионных правах, сформированных на основе данных, полученных Пенсионным фондом России от работодателей. Здесь можно узнать о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателем страховых взносов, а также размере индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 114 человек
03.03.2020, 09:300 Места для карантина из-за угрозы коронавируса предусмотрели в Псковской области 03.03.2020, 09:260 В Псковскую область запретили ввозить 25 тонн кокосов из Республики Кот-д’Ивуар 03.03.2020, 09:250 Более 40% россиянок не намерены отмечать 8 марта 03.03.2020, 09:180 В Псковской области 168 жителям региона пенсия назначена досрочно - за длительный стаж
03.03.2020, 09:170 Мина найдена на улице Горицкой в Великих Луках 03.03.2020, 09:160 В Порховском районе неправомерно уволили беременную сотрудницу в связи с прогулом 03.03.2020, 09:111 Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей в Дновской дистанции 03.03.2020, 09:100 Возгорание на лоджии дома по Мурманской ликвидировали в Великих Луках
03.03.2020, 08:570 Упавший на стройке в Борисовичах рабочий находится в состоянии средней степени тяжести 03.03.2020, 08:562 Женщина на «Мицубиси» опрокинулась на автодороге Моглино - Ветошка 03.03.2020, 08:450 Псковская прыгунья победила в легкоатлетическом турнире в Брянске 03.03.2020, 08:300 В Псковской области появились первые клещи
03.03.2020, 08:150 Депутаты предлагают ввести вычет на покупку автомобиля 03.03.2020, 08:000 Увеличение срока активности клещей предсказали в Роспотребнадзоре 03.03.2020, 07:213 Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий 03.03.2020, 07:030 Оплату незарегистрированных жизненно важных лекарств хотят поручить регионам
03.03.2020, 06:585 Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей 02.03.2020, 22:531 Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса 02.03.2020, 22:013 Проблемы газификации в регионах обсудили в Совете Федерации 02.03.2020, 21:515 Группа Little Big представит Россию на Евровидении - 2020
02.03.2020, 21:450 5% мужчин хотят самостоятельно распоряжаться семейным бюджетом - опрос 02.03.2020, 21:200 Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах 02.03.2020, 20:590 Михаил Ведерников поздравил победителей конкурса Фонда президентских грантов 02.03.2020, 20:260 В Пскове будут работать пункты, где желающим помогут сделать памятные таблички для участия в Бессмертном полку
02.03.2020, 20:101 Елена Бибикова проверила качество питания детей в палкинских школах 02.03.2020, 20:030 В Латвии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом 02.03.2020, 19:520 Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса 02.03.2020, 19:502 Профсоюзная первичка псковского предприятия инвалидов по слуху побывала на экскурсии в музее-усадьбе народа сето
02.03.2020, 19:310 Путин считает необходимым отреставрировать музеи Пушкина в России и Молдавии 02.03.2020, 19:240 Как представлен образ псковского десантника в искусстве, расскажут на очередных Александро-Невских беседах 02.03.2020, 19:080 В Пскове задержан подозреваемый в убийстве знакомого 02.03.2020, 19:080 Жители Псковской области активно принимают участие в работе «открытых классов» в рамках Декларационной кампании
02.03.2020, 18:5713 Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога 02.03.2020, 18:461 Директор сети муниципальных аптек Пскова: Маску должен носить только больной человек 02.03.2020, 18:355 Реплика Донецкого: «Чума» из Уханя и глобальный карантин 02.03.2020, 18:240 Аквапарк «Акваполис» предлагает псковичам альтернативу стандартным подаркам на 8 марта
02.03.2020, 18:173 Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию 02.03.2020, 18:150 Псковская областная библиотека приглашает на День информации, посвященный преимуществам и недостаткам интернет-покупок 02.03.2020, 18:036 В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России 02.03.2020, 18:020 Что такое истинное прощение, напомнил братии Псково-Печерского монастыря и богомольцам митрополит Тихон. ВИДЕО
02.03.2020, 17:550 Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете 02.03.2020, 17:480 Псковский облсовпроф: Руководство «Псковпассажиравтотранса» препятствует проверке соблюдения трудового законодательства 02.03.2020, 17:377 8+1: во всех магазинах «Деревня Соловьи» стартовала «дачная» акция на свиную тушенку ГОСТ 02.03.2020, 17:261 Проповедь митрополита Псковского и Порховского Тихона в Прощеное воскресенье. ВИДЕО
02.03.2020, 17:170 Паника вокруг темы распространения коронавируса нагнетается искусственно - Александр Нестерук 02.03.2020, 17:140 В метеорите впервые найден внеземной белок 02.03.2020, 16:460 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги 39-й зимней спартакиады 02.03.2020, 16:450 Митрополит Тихон совершил литию по десантникам 6 роты
02.03.2020, 16:432 Ирина Федорова возглавит «Медиа-холдинг Псковской области» 02.03.2020, 16:360 Почта России определила самый читающий район Псковской области 02.03.2020, 16:290 В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью 02.03.2020, 16:2632 В Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене строительства завода «Титан- Полимер»
02.03.2020, 16:220 В России могут ввести штрафы за отказ обслуживать инвалидов 02.03.2020, 16:020 Мероприятия в память о подвиге 6-й роты прошли в районах Псковской области 02.03.2020, 15:561 Вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области 02.03.2020, 15:450 Виктор Антонов: Паникерские настроения и лишние действия в борьбе с коронавирусом совершенно не нужны
02.03.2020, 15:341 В автобусе №152 Остров - Псков введены льготы для пассажиров 02.03.2020, 15:160 Росгвардейцы задержали злоумышленницу, похитившую два мобильных телефона у великолучанки 02.03.2020, 15:110 Двухмесячный ребенок доставлен в больницу после пожара на Ольгинской набережной в Пскове 02.03.2020, 14:582 Интерактив: Боимся, что наш дом уплывет куда-нибудь
02.03.2020, 14:471 Аукцион на реконструкцию здания полиции в Острове признан несостоявшимся 02.03.2020, 14:460 Рособрнадзор планирует использовать нейросети для выявления нарушений на ЕГЭ 02.03.2020, 14:390 Автомобили повышенной проходимости получат 9 лесничеств Псковской области 02.03.2020, 14:300 До 5 мая можно стать участником праймериз «Единой России» в Псковской области
02.03.2020, 14:180 Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне» 02.03.2020, 14:131 На премьерный показ фильма о Мелетово и встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой приглашают завтра псковичей 02.03.2020, 14:120 У россиянина подтвердился коронавирус 02.03.2020, 14:080 Фотофакт: Арт-объект «Провал»
02.03.2020, 14:050 Электроинструмены и бытовую технику на 30 тысяч рублей похитили злоумышленники из частного дома в Ваулино 02.03.2020, 14:040 Руководители Пушкинского заповедника и ряда белорусских музеев скоординировали планы дальнейшего сотрудничества 02.03.2020, 14:001 Устройством освещения на четырех автодорогах займутся в Псковской области 02.03.2020, 13:440 Минтруд: Востребованность льготной ипотеки для семей с детьми вдвое превысила прогнозы
02.03.2020, 13:363 Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145% 02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 02.03.2020, 13:200 Мошенник под предлогом аренды комнаты завладел деньгами великолучанки 02.03.2020, 13:170 Техники конструктивной критики освоили активисты профсоюза работников здравоохранения на тренинге в «Алоли»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.