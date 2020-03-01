Общество

Яму во дворе дома №19 по Октябрьскому проспекту засыпали

Яму во дворе дома №19 по Октябрьскому проспекту засыпали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили жители дома.

«Провал во дворе дома 19 по Октябрьскому проспекту засыпали после публикаций на ПЛН», - отметили они.