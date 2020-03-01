Общество

В международной выставке «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге примут участие псковские предприниматели

С 12 по 15 марта в Санкт-Петербурге состоится международная выставка «Индустрия моды». В мероприятии примут участие производители одежды, обуви и аксессуаров из России, стран СНГ, Европы и Азии.

Это единственная профессиональная выставка на Северо-Западе России, отмечают организаторы.

«Индустрия моды» - это более 10 000 специалистов fashion-бизнеса и свыше 5 000 профессиональных посетителей - руководители торговых, промышленных предприятий, топ-менеджеры региональных сетей, оптовые закупщики, импортеры и дистрибьюторы из России и стран СНГ.

АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (микрокредитная компания) центра «Мой бизнес» организует коллективную экспозицию предприятий нашей области в данной выставке. Участие предприятий малого и среднего бизнеса Псковской области в выставке – бесплатное и финансируется за счет средств АНО «ФГРП ПО» (МК).

На сегодняшний день 9 организаций и индивидуальных предпринимателей из Пскова и Великих Лук подали заявки на участие в выставке (ЗАО «Славянка», ООО «Тигрис», ООО «Стаер», ООО «Модус-Л», индивидуальные предприниматели – Шумейко С.А., Гаврилова Т.Н, Иванов А.Б., Лабецкая Е.В., Черных И.В.).

Псковские предприниматели представят в Санкт-Петербурге различные категории товаров – детскую одежду, деловые костюмы, меховые изделия, спортивную горнолыжную одежду, эксклюзивные дизайнерские коллекции одежды и аксессуаров.

Организаторы выставки обращают внимание на резкое увеличение активности оптовых закупщиков одежды.

В этом году регистрация идет опережающими темпами (+ 27%). Объясняют это тем, что в СМИ появляются сообщения о том, что в связи с сокращением поставок из КНР на рынке России возникают угрозы дефицита тех или иных товарных позиций. Эксперты считают, что наиболее сложная ситуация с поставками одежды из Китая возникнет в марте-мае, когда товарный запас будет распродан.

Поэтому, большинство торгово-закупочных компаний уже продумывают альтернативные варианты поставок на случай, если карантин в Китае затянется. Дефицит можно восполнить продукцией из России и ближнего зарубежья, и, в связи с этим, значительно вырос интерес к мероприятию.

По вопросам участия в выставке «Индустрия моды» можно обращаться к региональному оператору по телефону 8 (8112) 61-06-22 (ответственное лицо – Дарья Калугина).