Общество

Почти 60 миллионов направят на авиационную медпомощь псковичам

Почти 60 миллионов рублей направят на авиационную медицинскую помощь населению Псковской области. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Псковская областная клиническая больница, источник финансирования - средства бюджетного учреждения (федерального бюджета). Максимальная цена контракта составляет 59 миллионов 993 тысячи 258 рублей.

Больных (пострадавших) будут доставлять в медицинские учреждения города Пскова и области, в Москву и Санкт-Петербург. Исполнитель должен будет доставлять не только пациентов и медперсонал, но и медгруз. Объем работ - 341,5 летных часов. При этом время подготовки воздушного судна и экипажа к полету в полетное время не входит, отмечается в документации.

Вертолет должен быть сертифицирован для полетов по правилам визуальных полетов в светлое и темное время суток.

Аукцион назначен на 16 марта. Срок предоставления услуг - с даты подписания контракта до 31 декабря 2020 года. «Работы выполняются по заявкам на полет от заказчика», - отмечается в техзадании.