Общество

Юбилейные медали вручили ветеранам псковские депутаты

Депутаты Псковской городской Думы вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Глава Пскова Елена Полонская, депутат по округу №8, вручила юбилейные медали труженицам тыла Лидии Родионовой и Лидии Ивановой. Поздравляя ветеранов, она отметила, что память о подвиге должна передаваться из поколения в поколение, - это гордость за историческое прошлое. «Даже страшно представить, что вам пришлось пережить. Вы не побоялись тяжелого труда и, превозмогая усталость, изо дня в день выстраивали благополучие нашей страны. Благодаря вам мы сегодня живем, трудимся, растим детей, теперь наша задача позаботиться о вас. Пусть семейное тепло родных прибавляют вам силы и желание жить и радоваться каждому мгновению. Крепкого здоровья вам, наши ветераны и низки поклон за все то, что вы сделали», - сказала Елена Полонская.

Ее заместитель, депутат по округу №4 Сергей Гаврилов вручил медали еще двум ветеранам: «Пока вы в строю, нам есть у кого учиться, есть на кого равняться, есть кого приводить в пример нашим детям и внукам. Живите долго, рассказывайте всем о своем поколении победителей, которое выиграло ту страшную войну и восстановило страну после военной разрухи».

Парламентарий по округу №2 Сергей Колосов вручил медали семи ветеранам. «Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, чтобы еще долгие годы вы могли давать мудрые наставления молодому поколению и рассказывать нам истории военных лет, чтобы молодежь узнавала нашу историю из уст людей, которые ковали Победу», - сказал депутат.

Также юбилейные медали вручат депутат по округу №15 Денис Иванов, депутат по округу №10 Любовь Николаева, депутат по округу №7 Ольга Федорова, депутат по округу №6 Александр Баев и другие.