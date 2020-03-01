Общество

В марте 22 депутата от «Единой России» проведут приемы граждан в Пскове

Стал известен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» (Гоголя, 9). В марте встречи с псковичами проведут 22 народных избранника, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Владимир Яников – он выслушает граждан 5 марта. Однопартийцы и коллеги по парламенту Лидия Драгунова, Алексей Васильев, Наталья Мельникова будут ждать заявителей 10, 11 и 18 марта соответственно. 17 марта просьбы и предложения рассмотрит замсекретаря регионального отделения партии и руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов.

12 марта псковичи смогут обратиться за помощью к замсекретаря псковского отделения «Единой России», председателю регионального парламента Александру Котову. 24 марта и 25 марта прием проведут вице-спикеры областного Собрания Виктор Остренко и Юрий Сорокин, который также является заместителем секретаря регионального отделения партии и руководителем приемной Единой России».

Рассматривать обращения депутаты будут в указанные дни с 10:00 до 13:00. Кроме того, 25 марта с 14:00 до 15:00 встречу с гражданами проведет парламентарий Игорь Дитрих.

Также в марте псковичи смогут озвучить свои проблемы тринадцати депутатам гордумы: 3-го числа – Владимиру Воробьёву, 4-го – Сергею Колосову. 10 марта состоится сразу два приема: в 14:00 у Сергея Мусиенко, в 15:00 у Дениса Иванова. 11-го можно будет пообщаться с Эдуардом Беловым, 12-го – с Валерием Тюменцевым. 17, 18 и 19 принимать будут Сергей Гаврилов, Григорий Стороненков и Ольга Федорова соответственно.

Любови Николаевой, Галине Неваленной и Константину Болотину свои вопросы можно задать 24, 25 и 31 марта. 26 марта в 16:00 с гражданами встретится заместитель секретаря регионального отделения партии Елена Полонская. Время приемов – с 14:00 до 17:00.