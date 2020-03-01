Общество

Жительница Витебска привезла коронавирус из командировки в Италию

Жительница Витебска, у которой выявлен коронавирус, заразилась им в Италии, куда была направлена в командировку. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей источник, знакомый с ситуацией. Женщина является работницей Витебского мехового комбината, который входит в холдинг «Марко».

Все, кто контактировал с ней, направлены в инфекционную больницу. В их числе пассажиры самолета, на котором она летела, и сотрудники предприятия, на котором работала женщина.

По данным источника, один из корпусов диагностического центра Витебска намерены приспособить для пребывания лиц с коронавирусом.

Известно также, что других пациентов инфекционной больницы переселяют на базу отдыха в Крупенино под Витебском.

По данным белорусских СМИ, у генерального директора холдинга «Марко» Николая Мартынова медики брали анализы на наличие коронавируса. Результат отрицательный.

Как сообщает РИА Новости, Минздрав Белоруссии подтверждает с «высокой степенью достоверности» три выявленных ранее случая заболевания новым типом коронавируса в стране. Ведомство намерено направить результаты своих исследований в одну из референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на воскресенье, в учреждениях здравоохранения республики с подозрением на коронавирусную инфекцию находились три пациента. Кроме жительницы Витебска, вернувшейся из командировки в Италию, это студент из Ирана и отец его подруги. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.