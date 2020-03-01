Общество

Фотофакт: Весна пришла

Открытый грунт - одна из основных проблем грязи на улицах города. Год за годом весной месиво под ногами достигает немыслимых размеров, трудно дойти даже до ближайшего магазина у дома, сохранив обувь чистой.

Владимир