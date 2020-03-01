Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий

Роскачество провело исследование российской и иностранной губной помады и обнаружило в образцах девяти торговых марок никель и кадмий, пишет РИА «Новости».

Всего эксперты проверили 20 торговых марок помады стоимостью от 182 до 2737 рублей. Среди них — семь брендов из Франции, четыре — из России, два — из Бельгии и по одному с острова Тайвань, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США и Швейцарии. Исследование проходило по 43 показателям качества и безопасности.

«В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий — в пяти торговых марках. Негативно отличились и отечественные, и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие», — говорится в сообщении.

Повышенного количества микроорганизмов, грибов, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилококк, а также энтеробактерии специалисты в помаде не нашли. К органолептическим показателям претензий также не возникло. Но проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти торговых марок, а у шести образцов были негерметичные упаковки.

Кроме того, Роскачество нашло нарушения в маркировке: на упаковке должен быть индикатор, соответствующий цвету помады, но в восьми случаях его вообще не было, а в четырех — оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.