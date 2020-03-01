Общество

Пострадавшим при борьбе с терроризмом военнослужащим предложили выплачивать пособие

Военнослужащим, пострадавшим во время участия в мероприятиях по борьбе с терроризмом, будут выплачивать единовременные пособия вне зависимости от предоставления им других компенсаций. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении, пишет «Парламентская газета».

Законопроектом предлагается предусмотреть выплату единовременных пособий в случае получения гражданином, принимавшим участие в борьбе с терроризмом, ранения, увечья либо в случае смерти такого лица.

Согласно документу, пособия выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством. Авторы подчёркивают, что поправки призваны повысить уровень социальной защищённости сотрудников силовых ведомств, которые стоят на страже закона, и участвующих в антитеррористических операциях.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, реализация инициативы будет способствовать «совершенствованию социальной защиты лиц, принимавших участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, и членов их семей»