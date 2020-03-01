Общество

Новый современный детский сад начали строить в Борисовичах

Хорошая новость для жителей ЖК «Спортивный квартал» - началось строительство нового детского сада в Борисовичах на 140 мест, отмечается на официальном сайте компании «Строим в Пскове».

Двухэтажный детский сад территориально будет расположен между школой №27 (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия) и ТРЦ Fjord Plaza. В рамках строительства предусмотрено благоустройство прилегающей территории и установка детских площадок.

Кроме того, сам детский сад будет оснащен лифтом, новой современной мебелью и оборудованием. Отметим, что на данный момент ведется монтаж фундамента.

Окончание хода строительства планируется на декабрь 2020 года.